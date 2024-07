Stando a quanto appena riportato dagli attentissimi colleghi di Sky, nell’orbita azzurra sarebbe entrato un giocatore honduregno classe 1998. Si tratta di Rigoberto Rivas, attaccante esterno cresciuto calcisticamente nella Sestese e nel Prato. Rivas attualmente gioca in Turchia nel’ Hatayspor dove ha collezionato 29 partite con cinque gol.

In Italia Rivas ha vestito le maglie di Brescia, Ternana e Reggina. Soprattutto a Reggio Calabria si è fatto conoscere viste le sue oltre cento gare condite da 12 gol. Nelle esperienze di Brescia e Terni non aveva mai segnato. Il giocatore nasce come trequartista ma può fare l’estero offensivo o, se di bisogno, la mezzale.

Su Rivas ci sarebbe anche l’interesse del Pisa e di qualche altro club. Stando a quanto riportato da Sky, l’Empoli avrebbe fatto un sondaggio con l’entourage del giocatore. Capiremo nel tempo se il nome sarà destinato a sgonfiarsi o a divenire reale obiettivo di mercato.