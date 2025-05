E M P O L I 1 H. V E R O N A 2

4′ Serdar, 42′ Fazzini, 69′ Bradaric

E’ FINITA E’ FINITA E’ FINTA SIAMO RETROCESSI IN SERIE B !!!! Gli azzurri perdono in casa 2-1 il match con il Verona e quindi tutto il resto non conta, anche se la vittoria del Lecce, vincendo, ci avrebbe portato al massimo allo spareggio. Una gara che si doveva giocare meglio, sbagliando molto meno contro un avversario che ha veramente fatto il minimo sindacale. Il disastroso girone di ritorno ha fatto la differenza e non è bastato nemmeno quel gruzzoletto messo da parte nel corso del girone di andata, dove le cose erano andate oltre le aspettative. A caldo, adesso, c’è poco da dire, ci sarà tempo per le analisi, per le i processi, per le colpe. Da assolvere D’Aversa che ha fatto davvero quello che ha potuto con quello che ha avuto a disposizione. Alla squadra, che ha sempre palesato dei limiti, qualche responsabilità la dobbiamo dare ma quelle più grandi sono per la società. Quattro anni di serie A consecutivi devono però rappresentare una soddisfazione per la nostra città, per la nostra realtà. C’è dispiacere, molto, ma questa è a la nostra storia. Ripartiremo dalla Serie B pronto a festeggiare quanto prima un ritorno nella massima serie.

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze (82′ Sambia), Ismajli, Viti; Gyasi (74′ Solbakken), Grassi, Henderson (59′ Anjorin) Pezzella; Fazzini, Cacace (59′ Colombo); Esposito (82′ Konate)

A Disp: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Tosto, Marianucci, Bacci.

Allenatore: Roberto D’Aversa

H. VERONA (3-4-1-2) : Perilli; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Serdar (81′ Bernede) Bradaric (81′ Frese); Duda; Suslov (60′ Livramento), Sarr (60′ Mosquera),

A Disp: Berardi, Magro, Daniliuc, Faraoni, Slotsager, Lazovic, Niasse, Kastanos, Bernede, Tengstedt, , Ajayi, Cissè.

Allenatore: Paolo Zanetti

ARBITRO: Sig. Doveri di Roma. Assistenti: Alessio/Baccini. VAR: Marini/Ghersini.

Ammoniti: 19′ Ismajli (E), 36′ Valentini (V), 92′ Mosquera (V),

LIVE MATCH

96′- Finisce qui al Castellani, il verdetto è quello più amaro per gli azzurri sconfitti al Castellani per mano del Verona 2-1. Il risultato che costa la retrocessione in serie B per l’Empoli. La squadra di D’Aversa ha pagato a caro prezzo la rete a metà ripresa firmata da Bradaric. I calciatori azzurri sono a terra per un traguardo che hanno accarezzato ma hanno visto sfuggire negli ultimi 45 minuti.

95′- Intanto a Roma è finita con la vittoria del Lecce sulla Lazio, servirebbero a questo punto due gol per andare allo spareggio con i salentini.

94′- Cross di Fazzini controllato da Perilli bloccato agevolmente da Perilli.

94′- L’Empoli non sembra avere le energie fisiche ma anche mentali per raddrizzare una situazione che appare disperata.

92′- Finisce nella lista dei cattivi Mosquera per un fallo a centrocampo.

91′- La Punizione di Fazzini esce di un soffio alla destra di Perilli. Mentre a Bergamo il Parma ha ribaltato il risultato, adesso conduce sull’Atalanta per 3-2. Situazione disperata per gli azzurri.

90′- Assegnati sei minuti di recupero.

89′- Fazzini si procura un prezioso calcio di punizione. Siamo all’altezza dei 25 metri dalla porta di Perilli.

88′- Intervento quasi disperato in scivolata di Ismajli su Mosquera concedendo corner. Con calma gli scaligeri vanno a battere il calcio d’angolo, passano velocemente i minuti. Lo spettro della B si sta avvicinando ogni secondo.

87′- Arriva l’ennesimo tiro dalla bandierina per gli azzurri, si accende una mischia in area del Verona. Gli uomini di Zanetti hanno la meglio allontanando la sfera.

85′- Punizione per l’Empoli affidata a Solbakken. Il suo cross del numero 17 allontanato dalla difesa del Verona. Poi viene fischiato un fallo in attacco agli azzurri.

84′- Finisce a terra Konate all’altezza della linea di fondo. Doveri assegna angolo agli azzurri.

82′- Risponde D’Aversa inserendo Sambia e Konate per Goglichidze ed Esposito.

81′- Doppia sostituzione per Zanetti: Bernede e Frese per Serdar e Bradaric.

80′- Fazzini si procura con ostinazione una punizione all’altezza del vertice destro dell’area.

78′- Anjorin prova a far proseguire Esposito, allontana la retroguardia ospite.

76′- Si riaffacciano in avanti gli uomini di Zanetti, cross di Livramento attraversa l’area non trovando compagni.

76′- Il destro di Anjorin dalla lunga distanza bloccato da Perilli.

75′- Ottima chiusura di Ismajli su Livramento.

74′- D’Aversa si gioca la carta Solbakken inserito al posto di Gyasi.

73′- Fazzini la scodella in area, il suo cross viene deviato dalla difesa veneta.

72′- Calcio di punizione per l’Empoli all’altezza dell’out sinistro.

71′- La rete dei veneti ha gelato il “Castellani”, adesso si sentono solo i tifosi del Verona.

69′- Si riporta in vantaggio il Verona, Bradaric raccoglie il cross di Tchatchoua pesca l’inserimento vincente di Bradaric perso da Gyasi. Il colpo di testa del serbo non lascia scampo a Vasquez

67′- Viti anticipa Livramento ma gli azzurri fanno fatica in costruzione. Colombo cerca Fazzini anticipato da Valentini, il rimpallo tra i due favorisce Perilli che la fa sua a terra.

66′- Anjorin perde palla ma poi riesce a recuperarla facendo ripartire l’azione dell’Empoli.

65′- Ismajli anticipa Sarr concedendo rimessa laterale agli scaligeri.

63′- Punizione per l’Empoli affidato a Fazzini la mette sul secondo palo per Ismajli anticipato. Nuovo tiro dalla bandierina per gli azzurri.

62′- Spinge Tchatchoua sulla destra il suo cross si perde direttamente sopra la traversa.

60′- Risponde Zanetti: Livramento e Mosquera per Suslov e Sarr.

59′- Arrivano i primi cambi, li effettua D’Aversa: Anjorin e Colombo per Henderson e Cacace.

58′- Quasi un monologo degli azzurri ma negli ultimi sedici metri manca lucidità e qualità.

56′- Dagli altri campi pareggio del Venezia con la Juventus.

54′- Spinge con insistenza la squadra di D’Aversa in questa prima parte della ripresa.

52′- Secondo tiro dalla bandierina di questa ripresa, il settimo complessivo in favore dell’Empoli.

51′- Rimane a terra Dawidowicz dopo uno scontro con Fazzini. Dopo il check con il Var non vengono presi provvedimenti ai danni del calciatore azzurro. Si continua a giocare.

49′- Esposito cerca la combinazione con Fazzini ma l’azione viene interrotta per fuorigioco.

48′- Ottima chiusura di Goglichidze su Sarr a disinnescare una pericolosa ripartenza.

47′- Fazzini – il migliore degli azzurri – procura il primo angolo della ripresa.

46′- Si attende la contemporaneità con gli altri cinque campi per dare il via alla seconda frazione. Il primo pallone del secondo tempo viene giocato dal Verona. Ultimi 45 minuti in cui può succedere di tutti, agli azzurri serve un gol o almeno una rete della Lazio per andare allo spareggio con il Lecce.

2° Tempo

47′- Si va all’intervallo sul risultato di 1-1 tra Empoli e Verona. Al gol di Serdar ha risposto la rete di Fazzini al 42′, sugli altri campi il Parma sotto di due reti a Bergamo contro l’Atalanta mentre il Lecce in vantaggio sulla Lazio per 1-0.

46′- Mischia in area dell’Empoli, per fortuna viene fischiato un fallo in attacco agli scaligeri.

45′- Assegnati due minuti di recupero.

44′- Brutte notizie da Roma, con il vantaggio del Lecce ai danni della Lazio.

42′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la pareggia Jacopo Fazzini, raccogliendo la respinta di Perilli su colpo di testa di Esposito mandando la palla sotto la traversa

40′- Rimessa laterale per gli azzurri della quale se ne incarica Gyasi sotto la maratona.

38′- Sesto corner in favore dell’Empoli, Sugli sviluppi del corner da sinistra di Cacace viene fischiato un fallo in attacco agli uomini di D’Aversa.

36′- Primo cartellino giallo anche nelle file del Verona, ne fa le spese Valentini per fallo su Fazzini.

36′- Grassi pesca l’inserimento a fari spenti di Gyasi anticipato da Coppola.

35′- Grassi si procura il quinto angolo per gli azzurri. Ancora Cacace dalla bandierina, la fa sua Perilli che ritarda di qualche secondo il rinvio.

34′- Ammonito per proteste D’Aversa il quale chiedeva un giallo ad un giocatore del Verona.

33′- Si mantiene in zona d’attacco l’Empoli mantenendo la pressione sulla retroguardia azzurra. Tornando ai risultati dagli altri campi, l’Atalanta in vantaggio sul Parma per 2-0.

31′- Nuovo tiro dalla bandierina per l’Empoli affidato al sinistro di Cacace. Il suo cross viene allontanato dalla difesa scaligera.

30′- Lungo lancio di Valentini a cercare l’inserimento di Serdar controllato da Vasquez.

29′- Non controlla palla Sarr. Rimessa laterale per gli azzurri.

28′- Esposito pescato in posizione di fuorigioco. Si riparte con una punizione per il Verona affidata al destro di Perilli.

27′- Fazzini cerca il tiro cross con palla che sorvola la traversa.

26′- Intanto cambia ancora il parziale a Venezia, pareggio della Juventus.

25′- Si riaffaccia in avanti la squadra dell’ex Zanetti guadagnando una rimessa laterale.

24′- Ancora combinazione fra i due, il numero 10 di testa mette sopra la traversa.

23′- Punizione per l’Empoli all’altezza dei 20 metri dalla porta di Perilli. Il destro di Esposito non scende finendo sopra la traversa.

21′- Percussione centrale di Cacace per Gyasi, il suo cross non trova la deviazione vincente di Fazzini a centro area.

20′- Contatto tra Fazzini e Dawidowicz a centrocampo, Doveri assegna punizione all’Empoli.

19′- Ismajli spende un giallo per fermare Sarr all’altezza della linea di centrocampo.

17′- Calcio di punizione per gli azzurri nei pressi della linea mediana del campo.

15′- La punizione di Henderson alzata oltre la traversa da Perilli. Fazzini si incarica del terzo tiro dalla bandierina, colpo di testa di Esposito che non inquadra la porta attraversando l’area piccola ospite.

14′- Guadagna un calcio di punizione l’Empoli nei pressi del vertice sinistro dell’area.

14′- Fazzini manda Esposito sulla sinistra anticipato in fallo laterale da Valentini.

13′- Fischiato il fallo di Henderson sullo sgusciante Serdar, punizione per il Verona nella propria metà campo.

12′- Qualche indecisione nella difesa azzurra, Doveri ravvisa un fallo in attacco dei veneti.

11′- Arriva il secondo giro dalla bandierina per i ragazzi di D’Aversa. Va Cacace con palla scodellata in area, il colpo di testa viene bloccato da Perilli.

10′- Fazzini arma il destro dal limite murato in angolo da Valentini.

8′- Si perde sul fondo l’azione degli scaligeri sospinti da una corposa e rumorosa rappresentanza di tifosi.

6′- Iniziato nel peggior dei modi questa gara per gli azzurri, la speranza è che si possa assistere alla reazione vista dieci giorni fa contro il Monza.

4′- Il Verona si porta in vantaggio con Serdar servito Tchatchoua entra in area e con il destro indirizza la sfera alla destra di Vasquez vanamente proteso in tuffo

3′- Intanto cambia il primo parziale sugli altri campi, il Venezia si è portato in vantaggio sugli azzurri. Tornando alla gara del Castellani si guadagna una rimessa laterale il Verona.

1′- Il primo pallone della gara viene giocato dagli azzurri. Il Castellani questa sera presenta il suo abito migliore, ottima la risposta dei tifosi empolesi questa sera.

0′- Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Nino Benvenuti, campione di boxe morto nei giorni scorsi all’età di 87 anni. Dopo il minuto di raccoglimento si attende la contemporaneità con gli altri cinque campi in cui si gioca questa sera. Vedremo step by step l’evolversi di questi ultimi, e forse decisivi 90 minuti.

0′ – Azzurri in campo con la formazione annunciata alla vigilia ad eccezione di Goglichidze che va per un Marianucci non al top della forma.

1° Tempo