Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti dal “Castellani” per 2-1.nella gara di questa sera contro il Verona valevole per l’ultima giornata costata la retrocessione in serie B.

VASQUEZ: 6 Praticamente inoperoso per tutta la gara. Nelle uniche occasioni in cui il Verona si fa vedere subisce due gol dove non ha particolari responsabilità.

GOGLICHIDZE: 5.5 Titolare poichè Marianucci non era al meglio. Alterna situazioni di attenzioni ad alcune distrazioni che in una serata come questa non dovevano esserci.

SAMBIA: SV

ISMAJLI: 5.5 Pesa la chiusura troppo lenta su Serdar in occasione del primo gol. Solito lottatore ma stasera non basta.

VITI: 5.5 Non preciso in alcune chiusure e nei disimpegni.

GYASI: 4.5 Sbaglia quasi tutti gli appoggi e spesso è anche fuori posizione. Sulle sue spalle la dormita che da il la al secondo gol veronese.

SOLBAKKEN: 5 Un quarto d’ora di inoperosità, fotocopia della sua stagione.

GRASSI: 5.5 Il capitano è gagliardo nel rincorrere gli avversari e nel gioco senza palla. Non molto invece quando imposta.

HENDERSON: 5.5 Niente da dire sul piano dell’abnegazione ma la qualità dello scozzese non sempre emerge.

ANJORIN: 5 Purtroppo l’inglese stasera non è il solito talismano. Fatica molto ad entrare in partita e combina poco.

PEZZELLA: 5.5 Le sue scorribande sulla sinistra non manca, però non è preciso.

CACACE: 5 Anche stasera adattato nel ruolo di trequartista, ruolo che oggettivamente non è nelle sue corde e a volte si vede. Tanti difetti nella precisione.

COLOMBO: 5 Relegato ad entrare nell’ultima mezz’ora, mette giù la testa provando a dare il suo massimo ma dal suo cilindro non entra nulla.

FAZZINI: 6.5 Per distacco e qualità il migliore della squadra segna con caparbietà il gol dell’illusorio pareggio. E’ l’unico con la palla tra i piedi a dare la sensazione di poter creare.

ESPOSITO: 4.5 Vero, c’è anche il suo zampino nel gol azzurro, ma la gara dell’ex Samp è completamente avulsa non mettendoci mai nulla di più.

KONATE: SV

MISTER D’AVERSA: 5 Partiamo con il dire che lo riteniamo tra gli ultimi dei responsabili di questa retrocessione. Purtroppo questa sera dalla squadra, per atteggiamento, voglia e qualità ci aspettavamo decisamente qualcosa in più. Oltre tutto contro una squadra che si è limitata alle azioni dei due gol. Anche nella ripresa ci aspettavamo un diverso atteggiamento, invece la squadra è evanescente commettendo molti errori anche nei fondamentali e arrivando sempre secondi sulle seconde palle. Dalla panchina arrivano i cambi attesi ma purtroppo non portano il minimo beneficio. Molto probabilmente sarà la sua ultima sulla nostra panchina dopo tre anni è lui l’allenatore con il quale la squadra retrocede.