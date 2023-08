Empoli e Cittadella si sono già affrontate due volte in Coppa Italia. La prima risale all’estate del 2008, in una gara giocata in Veneto: vinsero gli azzurri 1-0 grazie ad un gol di Ciccio Lodi. La seconda invece risale all’agosto del 2018, si giocò al Castellani e fu una vera e propria disfatta con il Citta a vincere per 3-0: gol di Scappini (2) e Finotto. Spesso l’eliminazione al primo turno di Coppa è coincisa con una stagione di soddisfazione, in quel caso non fu cosi visto che la squadra di Andrezzoli poi retrocesse in B. Vediamo le immagini di quel match: