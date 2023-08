Una degli argomenti più dibattuto dai tifosi è quelle se, ad oggi, la squadra si sia rafforzata o indebolita rispetto alla passata stagione. Ovviamente è una domanda che non può avere una risposta, e soltanto il campo (anche al netto poi di quello che muterà di qui al 31 agosto) potrà dire. Certo, quando fai bene ed hai negli occhi determinate cose, il pensiero pessimistico rischia sempre di avere la meglio. Però anche lo scorso anno, più o meno c’era il medesimo dibattito, il quale vedeva una stragrande maggioranza di persone (i commenti su PE dell’epoca ne sono dimostrazione) considerare la squadra di Zenetti meno forte di quella di Andreazzoli.

Non potendo dare quel tipo di risposta, l’unica cosa che si può fare è quella di dare un occhio ai valori di mercato. Anche qui, c’è sempre da fare la doverosa precisazione sul fatto che i valori sono indicativi. La “bibbia” di questi è il portale transfermarkt. Stando a questi, e guardando all’oggi, la rosa azzurra avrebbe visto decrescere del 26,3 % il proprio VdM. Si sarebbe infatti passati dai 103,30 mln di fine stagione, agli attuali 76,10. Tra le squadre partecipanti alla passata serie A, nessuno avrebbe visto un decremento cosi importante. Più alto troviamo soltanto quello del Frosinone che avrebbe perso un 28,2%. Per mera curiosità, la squadra che maggiormente ha implementato il proprio VdM, ad oggi, è il Genoa con un 67,6%. Tra le squadre che anche lo scorso anno erano in A, è la Juve con un 17%.

Guardando agli attuali VdM al 8 Agosto 2023, l’Empoli ha il quartultimo posto, seguito soltanto da Verona, Cagliari e Frosinone. Ci teniamo a ribadire sempre, quando vengono sciorinati questi numeri, che tutto va preso con le molle e letto soltanto a fini statistici. Il fatto però di essere cosi valutati, o svalutati, non fa che accrescere la soddisfazione per i risultati raggiunti e quelli che raggiungeremo!