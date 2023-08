Torniamo a parlare ad un solo giorni di distanza di Matteo Cancellieri. Questo perchè la giornata di ieri avrebbe fatto registrare un passo avanti verso il dichiarato obiettivo di mercato. Infatti, come ci confermano anche alcuni attenti colleghi di sponda laziale, Empoli e Lazio potrebbero aver trovato la chiave per aprire la porta del trasferimento. Come detto in passato, quando abbiamo anticipato l’interesse del classe 2002, la Lazio avrebbe voluto monetizzare la cessione con magari un obbligo di riscatto, l’Empoli invece era più indirizzato verso il prestito secco.

La soluzione sembrerebbe essere a metà strada. Infatti, sempre in base alle informazioni raccolte, si dovrebbe parlare di prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che permetterebbe all’Empoli di avere la scelta sul tenere o meno il giocatore, ed alla Lazio o di fare cassa, o di ritrovare un elemento con un anno in più di esperienza in serie A. Difficile ragionare di cifre, l’ipotesi che prevale è quella che possa essere sui 5 milioni il valore del giocatore. In questo, giusto dirlo, non sarebbe emersa la situazione parallela di Fazzini. Chiaro è che tutto va preso con le molle, vista anche l’ultima situazione di Shpendi. Però il passo avanti c’è stato e, salvo complicanze che non sono mai da escludere, i prossimi giorni ci potrebbero raccontare qualcosa di molto concreto.