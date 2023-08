Ne avevamo parlato con grande intensità all’inizio di questo mercato, pensando (in base agli elementi che ci erano arrivati) che potesse essere addirittura uno dei primi arrivi di stagione. Il suo nome invece è poi andando in calando nel corso del tempo, con un’altra destinazione che sembrava dovesse essere concreta. Stiamo parlando di Micheal Folorunsho. Il classe ’98 ex Bari sta svolgendo il ritiro con il Napoli, che a quanto pare, lo ha voluto provare per capire bene prima di prendere una decisione.

Stando a quello che ci arriva dal ritiro di Castel di Sangro, dov’è la squadra campione d’Italia, Folorunsho dovrebbe essere assolutamente in uscita. Il Verona, che sembrava promesso sposo del calciatore, anche perchè lo stesso aveva fatto capire una preferenza verso gli scaligeri, non ha però ancora affondato il colpo. In queste ultime ore sarebbe riemerso l’interesse azzurro, ed in questa direzione ci sarebbe la preferenza specifica del Napoli. Al momento non si registra un contatto tra le due società, anche perchè adesso l’arrivo di Folorunsho potrebbe andare a creare un esubero in una specifica posizione del campo.

Quello che possiamo dire è che la situazione, guardandola dal nostro punto di vista, non sembra essere definitivamente tramontata. Il Verona viene ancora dato il pole position dagli esperti di mercato, ma se – come detto – il possibile arrivo si era quasi azzerato, adesso sembra che uno spiraglio si possa essere riparto. Forse la settimana prossima, quella che guarderà proprio al match contro il Verona, ci dirà di più e capiremo da che parte del campo (magari nessuna) sarà il romano.