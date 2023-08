E’ ripresa quest’oggi la preparazione degli azzurri. Da oggi si inizia a ragionare in termini di ufficialità, il prossimo impegno sarà infatti la gara di Coppa Italia che si giocherà sabato alle ore 17:45. La squadra ha lavorato in un’unica sessione che si è svolta nel pomeriggio sul campo Sussidiario. Dopo una breve parte atletica, svolta nella zona ex-pallone, il gruppo si è subito riversato sul campo per alcune esercitazioni tattiche volte alla velocità della manovra.

Si è poi disputata una partitella a campo ridotto, dove su tutto veniva chiesto di sviluppare l’azione con pochi tocchi per poi andare al tiro. La concentrazione del tecnico azzurro è particolarmente indirizzata verso la fase di finalizzazione. Primo allenamento per Stiven Shpendi, l’albanese di Romagna si è allenato regolarmente con il gruppo palesando un discreto stato di forma. Per quanto riguarda la posizione, oggi Shpendi è stato messo in mezzo ai tre dietro la punta. Da una parte infatti agivano Kazmarski-Shpendi-Gyasi con Piccoli terminale, dall’altra invece Ekong-Henderson-Crociata con Caputo davanti. Da segnalare che era regolarmente in gruppo Marin. A parte invece si è allenato Ebuehi. Assenti alla seduta invece: Maldini, Baldanzi, Fazzini e Grassi.