E’ amara la prima uscita ufficiale per gli azzurri. Una brutta partita che porta alla sconfitta interna con il Cittadella per 1-2. Il primo tempo vede un Empoli più vivo e ben strutturato in difesa, con Caputo ad approfittare di un bel regalo per segnare il vantaggio. Nella ripresa l’Empoli fatica tantissimo mente gli ospiti occupano tutti gli spazi e si fanno sotto. La difensa non tiene più bene ed arrivano i due gol che ci condannano. Dispiace, ovviamente, ma non c’è da drammatizzare più di tanto viste le diverse attenuanti che oggettivamente ci sono. Chiaro, la gara servirà da lezione per la prima di campionato. Vediamo le immagini salienti del match: