La gara con il Cittadella, che ricorderemo sostanzialmente per l’eliminazione dalla Coppa Italia, ha portato però ad una novità che non ci aspettavamo. Infatti, dagli altoparlanti dello stadio, si è udita una voce femminile e non quella di Nico Raffi. Questo perchè la società ha deciso, dopo sei anni, di cambiare la voce ufficiale del Castellani, dando discontinuità a quanto udito fino ad adesso.

La nuova voce è quella di Elena Marmugi, storica vocalist empolese (Lady Helena per chi ricorda), nonché autrice del libro “La città Azzurra”. Elena da anni lavora in radio ed oggi è autrice a Virgin Radio in quel di Milano.

Una scelta che, senza voler mancare alla indiscussa professionalità della Marmugi, fatichiamo molto a capire. Ormai si era ritrovata quella continuità emotiva, con un Raffi sempre più calato nel suo ruolo ed uno stadio a seguirlo con crescente passione di gara in gara. Ovviamente ad Elena auguriamo il meglio, sicuri che metterà il massimo per quella che è una situazione tutt’altro che facile e scontata. Come sempre, dando il giusto tempo di ambientazione, sarà la maratona l’unico vero giudice.