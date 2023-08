La squadra riprenderà domani il lavoro in vista della prima giornata di campionato. Domenica libera. Alla ripresa saranno da valutare le condizioni di quei calciatori che ieri erano assenti, la situazione di Baldanzi dovrebbe essere quella di più facile risoluzione. Per gli altri potrebbe non bastare la prossima settimana, in particolare su Maldini i tempi non sono certi e non saranno brevissimi. Da comprendere invece Ranocchia che non era dato per indisponibile ed invece ieri era out. Sarà una settimana importante dal punto di vista del lavoro, come ben ci ha spiegato lo stesso Zanetti, si andrà adesso a scaricare con quindi una condizione fisica che sarà sempre meno impastata. E questo è stato sicuramente uno degli aspetti che più è saltato agli occhi nella gara di ieri persa contro il Cittadella. La gara è terminata 2-1 per i veneti in rimonta, un passivo che poteva essere ancora più largo se Caprile non avesse parato un rigore al novantesimo. A proposito di tempi, e ricordato che ci sono stati due cooling break, non si posso giocare 14 minuti di recupero complessivi. C’è da essere molto equilibrati nell’analisi di una partita giocata il 12 agosto. Certo, perdere non piace mai, soprattutto contro una squadra che sulla carta ti dovrebbe essere inferiore. E di certo, con tutte le attenuanti del caso (perchè ci sono) è chiaro che dovendo raccontare la prestazione vista ieri, non possiamo far altro che definirla pessima. Una squadra che ha faticato tantissimo in fase di possesso e che è arrivata “impiccata” a fine match. Di contro un avversario che, oltre ad aver giocato meglio, ha palesato una migliore tenuta mentale e fisica. Fin quando il muro difensivo ha fatto il suo lavoro, la partita è stata tenuta in piedi. Il vantaggio azzurro è stato indubbiamente condizionato da un errore del portiere che si è fatto ostacolare da Piccoli. Quando poi anche dietro è arrivato meno ossigeno, i veneti hanno concretizzato quel di più fatto in campo. Stando strettamente all’evoluzione della partita, è una sconfitta meritata da tutti i punti di vista. Le assenza del momento si pagano. Questo modulo, è un modulo vincente se si abbina la bravura in fase di non possesso, alla qualità degli esterni d’attacco. Dei tre che ieri sono partiti dietro a Caputo, nessuno sarà il titolare in campionato. Con addirittura un Piccoli adattato ad un qualcosa di non suo. Va da se, senza perderci in lezioni tattiche, che certo non spettano a noi, che acquisendo queste risorse (il mercato a breve dovrebbe anche rimpinguare) i giri della squadra andranno indubbiamente ad alzarsi. Come già visto lo scorso anno. E’ legittima però anche la preoccupazione di chi, nel vedere la prestazione di ieri, possa pensare all’immediato futuro con un campionato alle porte e con una difficoltà oppositiva ancora maggiore. Anche lo scorso anno però, dopo l’eliminazione in Coppa e la sconfitta di Spezia, eravamo in una selva di pensieri negativi e distruttivi; l’epilogo poi sappiamo quello che è stato. Questo per ribadire, e ribadirci, che adesso ci vuole davvero calma e serenità in qualsiasi commento, lasciando il tempo di poter arrivare alla migliore condizione fisica ed alla definitiva configurazione della rosa. Anche il tecnico, a fine gara, non le ha mandate a dire. Come sempre, la sua, un’analisi seria, onesta ed oggettiva, non mancando di confermare la pochezza prestazionale ed il dispiacere per degli errori marchiani. Però, anche la forza nel cercare di spiegare quello che è il momento, quello che la squadra sta attraversando dal punto di vista del lavoro e di qualche incidente di percorso che ha tolto magari dei giorni di preparazione che oggi si pagano. La cosa più giusta da fare adesso, non facendo finta di niente, è quella di andare avanti ed archiviare questa non simpatica parentesi sportiva. I giudizi di sabato prossimo saranno indubbiamente più indirizzati ed anche meno giustificati: in palio già tre punti vitali.

Nella prima ufficiale della stagione al Carlo Castellani Computer Gross Arena, mister Zanetti sceglie il 4-2-3-1 con Caprile tra i pali, Cacace sulla corsia mancina, Grassi e Marin mediani con Piccoli e Gyasi che partono larghi nel supportare Caputo. Cittadella invece con il 4-3-1-2: Amatucci che gioca alle spalle di Pittarello e Magrassi. La gara è subito indirizzata nella maniera voluta dall’Empoli, con spirito di iniziativa e desiderio di fare il match. Tant’è che dopo otto minuti di gioco gli azzurri sono avanti con Caputo, che alla prima occasione buona è bravo a battere Kastrati in area di rigore, capitalizzando al meglio un assist. Ciccio non perdona e gli azzurri continuano a produrre azioni da gol interessanti concedendo sostanzialmente un tiro in porta alla squadra di Gorini. Questo mentre l’Empoli più volte potrebbe rafforzare il propio vantaggio prima con Henderson e poi sempre con Caputo ed Ebuehi: ma niente, si resta così. Anche i terzini danno, ovviamente, il proprio contributo in fase offensiva: bene Cacace nel venire dentro al campo e calciare di destro, ribatte Kastrati, subentra Ciccio che si vede chiudere lo specchio ancora da Kastrati. Prima frazione che termina con l’Empoli avanti. Ad inizio ripresa le prime sostituzioni. Per gli azzurri dentro Pezzella e Haas per Ebuehi e Marin. Risponde il Cittadella con Kornvig per Carriero e Maistrello per Pittarello. Al 61’ la squadra di Gorini trova il pari: un traversone al veleno di Amatucci non toccato da nessuno si infila in rete. Dentro allora anche Shpendi e Stojanovic per Henderson e Cacace. Dopo la pausa per il cooling break, Cittadella pericoloso con Magrassi che da posizione interessante calcia sull’esterno della rete. Gli azzurri cercano di spingersi in avanti, il Cittadella riesce capovolgere il risultato grazie a Magrassi che da pochi passi di testa supera Caprile. Al 90’ il direttore di gara, richiamato al Var, assegna calcio di rigore al Cittadella per un fallo di mano. Dal dischetto Caprile ipnotizza Cassano e para allungandosi alla sua destra. Gli azzurri chiudono in attacco ma non basta, a passare il turno è il Cittadella.

Guardando alle singole prestazioni, onestamente facciamo fatica a trovare un migliore che si possa essere distino ieri. Ci sono alcuni giocatori che hanno portato a casa una gara sufficiente. Tra questo potremmo annoverare Ebuehi, che fin quando in campo e non stando bene a giocato una partita onesta e senza particolari sbavature, anzi andando vicino al bersaglio con colpo di testa. Caputo, che l’unica vera palla che ha avuta l’ha trasformata in oro, poi lo si è visto sempre isolato a predicare nel deserto. Poteva fare qualcosa in più Henderson ma alla fine la prestazione non è da disdegnare, e poi non è dispiaciuto come è entrato Shpendi. Per il resto non si può certo andare con la pacca sulla spalla. Soprattutto a vedere i due gol presi, ci sono delle responsabilità enormi da parte del pacchetto arretrato, con i due centrali ad andare letteralmente in tilt. Il mister ha esaltato la prova di Marin; considerando che si allena con il gruppo da solo una settimana, effettivamente il romeno non ha fatto male, anche se il passo compassato non ha aiutato contro un centrocampo molto fisico come quello del Cittadella. Da rimandare a maggiore comprensione la prova di Caprile che, non sembra prontissimo in occasione dei due gol, ma poi para un rigore. Mister Zanetti ha fatto di necessità virtù. Poteva forse partire con Ekong? Si va davvero a trovare il pelo nell’uovo. Tante assenze, con anche quella di Ranocchia dell’ultimissimo minuto. Una fase offensiva molto approssimativa ma anche per colpa della qualità degli interpreti in quelle posizioni. L’unica arma era quella della solita fase difensiva. Sbagliata quella il castello di carte è andato giù. C’è da lavorare, tanto e bene, perchè come detto da sabato prossimo si fa ancora più sul serio, e lasciare subito tre punti per strada in uno scontro diretto non potrà trovare tutti le attenuanti dell’oggi.