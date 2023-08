Archiviato il debutto amaro con la Coppa Italia, finalmente si entra nella settimana del campionato. Se in campo si prepara l’inizio di stagione, all’esterno è ancora calciomercato, con gli ultimi quindici giorni che potrebbero regalare alcune sorprese. Ed anche l’Empoli, nonostante la società sia stata molto brava nel fare diverse mosse in tempi rapidi, è ancora attivissimo da questo punto di vista. Ufficializzato Stiven Shpendi, mettendo fine a quella che stava diventando una vera e propria telenovela estiva, si guarda ancora al reparto offensivo. Di fatto si vorrebbero mettere a disposizione di Zanetti altri due esterni d’attacco. Uno è praticamente già un giocatore azzurro, come vi abbiamo ben documentato sulle nostre pagine. Manca davvero poco per l’ufficialità di Matteo Cancellieri, soltanto alcuni aspetti burocratici da mettere a posto e poi il romano classe 2002 potrà sbarcare ad Empoli. La situazione non vede particolari criticità anche se i tempi, vero, si stanno allungando un pò rispetto al previsto.

Il secondo nome è invece una vecchia conoscenza, ed è quello di Akpa Akpro. Qui però urge fare un po’ di chiarezza. L’Empoli vuole il giocatore e da tempo è in rapporti con la Lazio per avere l’assenso del club capitolino. Le due società negli ultimi giorni sarebbero arrivate ad un accordo, e la Lazio cederebbe agli azzurri il giocatore in prestito con diritto di riscatto. C’è però di mezzo la volontà di Akpa. Il giocatore, anche qui come già raccontatovi, vorrebbe capire se c’è margine per andare a giocare in una squadra che fa le coppe, con una preferenza precisa ed indirizzata verso il Tolosa. Sempre da quello che sappiano, va però detto che intorno ad Akpa non sembra esserci quell’interesse che lui invece avrebbe sperato. Nel momento in cui lui si convincerà, si potrà definire il suo ritorno. Sempre davanti è poi spuntato il nome di Gaetano del Napoli. Non ci sono riscontri precisi su questa possibile trattativa e, come scritto, si potrebbe aprire solo in caso di cessione (Henderson?)

Abbiamo detto che si guarda molto alla fase offensiva. C’è però un movimento importane che riguarda anche la difesa. Pietro Accardi ha in mano l’accordo con la Samp per far arrivare ad Empoli Bartosz Bereszyński; il suo arrivo, parlando di un terzino destro, apre alla quasi certa cessione di Stojanovic. Sullo sloveno ci sono Fiorentina e Frosinone ma non è da escludere anche una pista estera. Al momento invece non ci sono molte conferme sul nome di Ilic, centrocampista, che vi abbiamo fatto qualche giorno fa. Onestamente non c’è molto altro da aggiungere, anzi verrebbe da dire che con questi movimenti, e con la sistemazione di quei giocatori con poco spazio (da capire ancora Crociata, Marianucci e Kaczmarski), il mercato dell’Empoli potrebbe anche finire. Chiudiamo però lanciando un sasso, e nemmeno piccolo. Attenzione a quello che può succedere intorno a Tommaso Baldanzi, ad oggi sembra stabile in azzurro, e le dichiarazioni dei dirigenti puntano in quella direzione. In ragione di alcune informazioni che invece abbiamo noi, questa stabilità non sembra cosi totalmente certa. I prossimi giorni ci diranno meglio.