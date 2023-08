La stagione 2023/24 è già iniziata con le gare di Coppa Italia che si sono giocate in questo weekend ( stasera in programma le ultime partite) e da oggi si entra nella settimana che porterà all’inizio del Campionato di Serie A. Un cammino lungo 38 giornate con quattro soste per le nazionali (10 settembre, 15 ottobre,19 novembre e il 24 marzo). Ricordiamo che quest’anno si giocherà anche il 30 dicembre e il 6 gennaio. Previsto un solo turno infrasettimanale, il 27 settembre.



Ecco il programma delle partite della prima giornata da sabato 19 a lunedì 21 agosto:

EMPOLI-VERONA 19/08 ore 18:30

FROSINONE-NAPOLI 19/08 ore 18:30

GENOA-FIORENTINA 19/08 ore 20:45

INTER-MONZA 19/08 ore 20:45

ROMA-SALERNITANA 20/08 ore 18:30

SASSUOLO- ATALANTA 20/08 ore 18:30

LECCE-LAZIO 20/08 ore 20:45

UDINESE- JUVENTUS 20/08 ore 20:45

TORINO- CAGLIARI 21/08 ore 18:30

BOLOGNA- MILAN 21/08 ore 20:45