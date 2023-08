Movimenti di mercato intorno a Nicolas Haas. E’ infatti notizia di ieri, diramata per primi dai colleghi lombardi, di un deciso interessamento da parte della Cremonese per il centrocampista svizzero. La formazione grigiorossa avrebbe infatti mosso i primi passi per capire quelle che potrebbero essere le condizioni per arrivare al classe ’96 ex Atalanta. Da Cremona ci dicono che Haas sarebbe giocatore richiesto direttamente dal tecnico Ballardini, che vedrebbe in lui il rinforzo mancante per avere una squadra competitiva.

Indubbiamente Haas non è una prima scelta in casa azzurra. Il giocatore, prezioso e ben voluto da mister Zanetti, non avrebbe però in stagione enormi spazi, andandosi a ritagliare soltanto alcune ingressate. La situazione in questione potrebbe essere quindi di interesse anche per lo stesso Nicolas.

In settimana non è da escludere un contatto diretto tra le due società, per trattare sulla formula e provare a chiudere. Nei prossimi giorni dovremo avere più chiarezza.