Dovrebbe essere prossimo l’arrivo di Matteo Cancellieri. Il giocatore offensivo della Lazio, come confermatoci dai colleghi romani, ieri non era presente per l’amichevole che la squadra di Sarri ha giocato a Latina. In questo lasso di tempo, da quando avevamo scritto che il giocatore era ai dettagli, non è successo niente di particolarmente critico, soltanto ritardi dovuti alla burocrazia specifica ed agli impegni paralleli che la Lazio aveva già in ponte.

Anche a margine della gara con il Cittadella, sono arrivate internamente le conferme sull’arrivo del classe 2002. Nessun caso, anzi, le prossime ore potrebbero essere già quelle buone per vedere Cancellieri in città. La sensazione è che l’ex Verona possa già essere tra i convocati per la prima giornata di campionato che, guarda caso, ci vedrà opposti proprio alla squadra con cui lui ci ha segnato due gol. Da capire con esattezza la formula. C’è chi parla di solo diritto di riscatto a favore dell’Empoli (dovrebbe essere 10mln), c’è chi invece dice che potrebbe esserci un diritto per gli azzurri a 12, con un contro riscatto a 14 (2 mln in tasca agli azzurri) per la Lazio.