Ancora due gare da giocare, ancora 180 minuti di sofferenza per sperare nella storica salvezza. Alla fine della terzultima giornata, dopo tanto tempo, l’Empoli torna però nel terzetto delle virtuali (la Salernitana è già reale) retrocesse. Da dire però che parimerito all’Empoli c’è il Frosinone, e con il regolamento attuale – a stasera – le due squadre dovrebbero spareggiare. Tra l’altro, rispetto allo scorso anno, lo spareggio quest’anno so giocherà su gara di andata e ritorno.

Il trentaseiesimo turno, al netto della sconfitta azzurra con la Lazio, non ci aveva detto male. Fino a stasera. Purtroppo l’Udinese ha superato 2-0 il Lecce al “Via del Mare” e cosi i friulani ci scavalcano in classifica. Da evidenziare la non totale correttezza nel far giocare questa gara di lunedì, ricordando che il Lecce è sceso in campo matematicamente salvo. Il destino degli azzurri resta però ampiamente nelle proprie mani, questo proprio perché domenica ci sarà lo scontro diretto contro l’Udinese. Certo, ci sarà un solo risultato spendibile e la gara si giocherà in trasferta.

Sarebbe comunque importante andare vivi all’ultima giornata, magari anche con un pizzico di vantaggio su quella che potrebbe essere la terzultima. La prossima giornata, guardando all’Empoli, non potrà emettere verdetti in nessuna delle due possibilità.