Si è giocata la 36a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con il clamoroso 5-0 dell’Inter rifilato al Frosinone. Parte meglio la squadra di Di Francesco che sfiora il gol in più occasioni nel primo tempo ma poi subisce la reazione dell’Inter che la travolge di reti nella ripresa. Importantissima vittoria del Bologna che sbanca Napoli e adesso è davvero a un passo dalla qualificazione alla Champions. Infortunio a Zirkzee che potrebbe aver terminato la sua stagione. Fischi e contestazione dei tifosi napoletani verso la squadra. Il Milan torna alla vittoria travolgendo di reti il Cagliari. La squadra di Ranieri resta invischiata nella lotta salvezza con un punto conquistato nelle ultime tre partite. La Lazio, nel giorno dei grandi festeggiamenti per i 50 anni dall’ultimo scudetto, batte l’Empoli grazie ai gol di Patric e Vecino. Il Genoa va sotto con il Sassuolo ma poi ribalta il risultato condannando il Sassuolo a un passo dalla B. A Verona blitz a sorpresa del Torino. Vantaggio gialloblù con Swiderki poi in 5 minuti il Torino ribalta la situazione con i gol di Savva e Pellegri. A Torino clamoroso pareggio tra Juventus e Salernitana con la squadra di Colantuono, già retrocessa, che si porta in vantaggio e sfiora più volte il gol del raddoppio. Nel finale, in pieno recupero, arriva il gol del pareggio firmato Rabiot. Fischi assordanti dei tifosi. Nell’importantissimo scontro diretto per la qualificazione alla Champions l’Atalanta si conferma in un grande momento e batte anche la Roma. Ricordiamo che l’Atalanta dovrà recuperare anche la gara con la Fiorentina. In virtù della sconfitta della Roma, Juventus e Bologna sono matematicamente qualificate in Champions. Nelle gare del lunedì l’Udinese torna alla vittoria espugnando Lecce, salvo matematicamente già da ieri. Lotta salvezza che si infiamma con 4 squadre racchiuse in un solo punto. Infine la Fiorentina batte il Monza e scavalca in classifica il Napoli portandosi all’8° posto che vale la qualificazione alla Conference.

Questi i risultati e la classifica:

FROSINONE-INTER 0-5

NAPOLI-BOLOGNA 0-2

MILAN-CAGLIARI 5-1

LAZIO-EMPOLI 2-0

GENOA-SASSUOLO 2-1

VERONA-TORINO 1-2

JUVENTUS-SALERNITANA 1-1

ATALANTA-ROMA 2-1

LECCE-UDINESE 0-2

FIORENTINA-MONZA 2-1

CLASSIFICA:

INTER 92

MILAN 74

BOLOGNA 67

JUVENTUS 67

ATALANTA 63

ROMA 60

LAZIO 59

FIORENTINA 53

NAPOLI 51

TORINO 50

GENOA 46

MONZA 45

LECCE 37

VERONA 34

UDINESE 33

CAGLIARI 33

FROSINONE 32

EMPOLI 32

SASSUOLO 29

SALERNITANA 16