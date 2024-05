Lento

L’Empoli ci ha provato. Con coraggio e determinazione. Ma non è bastato. L’Olimpico si conferma tabù per gli azzurri e, stavolta, l’ennesima sconfitta in terra capitolina rischia di diventare una delle più pesanti della recente storia azzurra. Nessuna recriminazione sul piano dell’atteggiamento: gli azzurri hanno disputato una gara ordinata e coraggiosa costruendo alcune ghiotte occasioni per passare in vantaggio. Su tutte il gol fallito da Ciccio Caputo a tu per tu con il portiere laziale Mandas nel finale del primo tempo. Pochi minuti dopo, al crepuscolo della prima frazione di gioco, è arrivato il vantaggio laziale che ha consentito alla truppa di Tudor di ottenere il massimo col minimo sforzo. L’Empoli esce a testa alta ma ancora una volta a digiuno di punti e di gol. Con l’acre sensazione di avere a disposizione sempre meno partite per recuperare quanto ingenuamente dilapidato in corso d’opera con le formazioni di pari rango.

Adagio

Se si eccettua la doppia sfida con la derelitta Salernitana, l’Empoli su 11 scontri diretti disputati contro le 6 squadre in lotta per non retrocedere – manca all’appello la 12° che si disputerà tra pochi giorni su territorio friulano – ne ha vinta la miseria di una: quella in trasferta con il Sassuolo. Nelle restanti 10, gli azzurri hanno racimolato qualcosa come 4 pareggi e 6 sconfitte. Di esse almeno due rischiano di assumere connotati disastrosi al limite dell’autolesionismo. Quella in Salento contro un Lecce tutt’altro che preoccupato di dividersi la posta con l’Empoli, prima del clamoroso harakiri finale azzurro. Quella casalinga con il Cagliari, unico blitz esterno in tutto il campionato della modesta compagine di Claudio Ranieri. Obbiettivamente, con questi numeri impietosi, difficile pensare alla realizzazione di un’impresa sportiva che, a questi punti, avrebbe del miracoloso. Un’impresa che, preme sottolinearlo, avrebbe un nome e un cognome ben precisi: Davide Nicola.

Finale

Mancano 180 minuti al termine del campionato. Quando scriviamo, la prossima avversaria degli azzurri, l’Udinese, ha sconfitto a domicilio un Lecce già impegnato a programmare le imminenti vacanze estive. Ci si gioca tutto sul filo dei punti e i friulani del neo mister Fabio Cannavaro, senza neppure spingere più di tanto il piede sull’acceleratore, hanno appena effettuato il sorpasso sugli azzurri. Per l’Empoli potrebbe non essere sufficiente neppure un pari alla Dacia Arena per salvare la pelle. Con grande stile, Lecce-Udinese è stata programmata nella tarda serata di lunedì, a ben 48 ore di distanza dalla sconfitta del Frosinone che ha garantito la permanenza in serie A dei giallorossi. I salentini hanno avuto a disposizione due giorni pieni per metabolizzare la salvezza e organizzare al meglio i festeggiamenti. La settimana più calda dell’anno comincia nel peggiore dei modi. Ma non è questo momento per i rimpianti: ai ragazzi di mister Nicola spetta il dovere morale di non guardare in casa d’altri e l’orgoglio di non arrendersi fino alla fine.