L’ESPERIENZA IN AZZURRO

La carriera di Dioussé in azzurro comincia con le formazioni giovanili già nel 2010 all’età di tredici anni. Dopo aver ben impressionato in tutta la trafila, nel 2014-15 arriva in Primavera diventando uno dei perni del centrocampo di mister Cecchi. Assane è un giocatore duttile, può giocare anche in difesa – in alcune circostanze viene impiegato proprio come centrale difensivo – anche se il suo ruolo naturale è quello di mediano. L’anno successivo viene promosso in prima squadra ed esordisce il 15 agosto 2015 in Coppa Italia contro il Vicenza. Una settimana più tardi fa il suo debutto in Serie A nella sconfitta 1-3 contro il ChievoVerona. Mister Giampaolo tiene conto del ragazzo, che parte da titolare nelle prime otto partite. Tuttavia, la poca esperienza e l’esplosione di Paredes relegano presto Dioussé al ruolo di prima riserva. L’anno successivo, però, Dioussé viene ritenuto pronto per essere il regista titolare: con Martusciello gioca quasi tutte le partite, ma non riesce a fare quel salto che ci si aspettava.