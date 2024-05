Domenica 19 maggio, ad Udine, si giocherà di fatto una finale. La gara, almeno in ottica azzurra, non emetterà verdetti definitivi, ma la sensazione che il risultato finale sia determinante per la nostra stagione, è oggettivo. Gara importantissima anche per i nostri avversari, di un punto avanti in classifica, e la tifoseria bianconera è già in fermento.

Da Udine arrivano notizie di una vera e propria caccia al biglietto, il sistema di ticketone sarebbe anche andato in crush proprio a causa dell’elevata richiesta contemporanea. Si andrà verso un tutto esaurito, senza se e senza ma. Il tutto a rendere ancora più complicata la partita che attende la squadra di Nicola. Anche ad Empoli sta iniziando una sorta di chiamata alle armi. I tifosi azzurri stanno iniziando ad organizzarsi e dovrebbero essere in ottimo numero sulle tribune dell’ex stadio “Friuli”