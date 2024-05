Sono Nicolò Cambiaghi, Sebastiano Luperto e Szymon Zurkowski i tre finalisti scelti dai tifosi in occasione della partita Empoli-Napoli dello scorso 20 aprile della diciassettesima edizione del Premio Emiliano Del Rosso, riconoscimento istituito dall’Unione Clubs Azzurri e dai Desperados, con il patrocinio del Comune di Empoli e la partecipazione dell’Empoli FC.

La consegna del Premio, dedicato a un tifoso precocemente scomparso nel 2004 per ricordarne i valori di attaccamento, di dedizione e di impegno per i colori azzurri, avverrà martedì 14 Maggio, alle ore 21,15 nella Sala Hospitality dello Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena.

Come noto le intenzioni del Comitato organizzatore del Premio non sono quelle di scegliere il miglior calciatore della stagione, ma quello che abbia dimostrato attaccamento ai colori sociali, impegno, dedizione, spirito di sacrificio per la “maglia”, lealtà sportiva, rispetto e considerazione verso i tifosi, ricordando così gli ideali cari a Emiliano Del Rosso a cui il Premio è dedicato.

In quella stessa occasione sarà consegnato il Premio “Scuola del Tifo-Fair Play” giunto alla 10^ edizione. Il premio che viene assegnato a chi abbia dimostrato comportamenti che evidenzino valori di lealtà, rispetto degli avversari, lotta alla discriminazione di qualunque tipo e che comunque privilegino nello sport i valori educativi di comportamento civile, verrà attribuito a Calcio Fair Play Toscana.

Saranno infine premiate le scuole per il 1°concorso abbinato alla Scuola del Tifo. Le scuole selezionate per gli elaborati proposti nell’ambito del progetto “Azzurro nell’Arcobaleno”, sono, in ordine alfabetico, la Scuola primaria “Busoni” di Empoli, la Scuola primaria “Corti” di Capraia Fiorentina e la Scuola primaria “Leonardo da Vinci” di Empoli.