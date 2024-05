Torna puntuale, con la fine della stagione calcistica, il Premio intitolato ad Emiliano Del Rosso, tifoso azzurro precocemente scomparso nel 2004, che vuol ricordarne i valori di attaccamento, di dedizione e di impegno per i colori azzurri. Il Premio è stato istituito dalla Famiglia Del Rosso, con l’Unione Clubs Azzurri e i Desperados, con il patrocinio del Comune di Empoli e la partecipazione dell’Empoli Football Club.

Nella giornata di domani Martedì 14 Maggio ore 21.15 c/o la sala Hospitality dello Stadio Carlo Castellani Computer gross Arena, saranno premiati i tre finalisti che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

In quella stessa occasione sarà consegnato il Premio “Scuola del Tifo-Fair Play” giunto alla 10° edizione ed il 1° Premio “Scuola del tifo tifare X e non contro”, istituito per premiare 3 istituti che risultano vincitori della miglior composizione scritta o poetica alla conclusione del progetto.

fonte: unione clubs