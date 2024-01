Gli azzurri escono sconfitti dallo scontro diretto giocato in esterna contro il Verona. Un passo falso che non ci voleva e che certifica una situazione molto precaria dalla quale, o si esce in fretta, o il futuro sarà amaro. Scaligeri avanti dopo tre minuti con Djuric che incorna prendendo la parte bassa della traversa con la palla che si schianta al di là della riga di porta. Nella ripresa il raddoppio dei padroni di casa con Ndonge, poi Zurkowski accorcia ma l’Empoli non riesce ad essere pericoloso. Vediamo le immagini salienti del match: