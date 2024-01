Queste le parole del tecnico azzurro, Aurelio Andreazzoli, al termine della gara persa 2-1 a Verona. Per non in sala stampa Alessio Cocchi. Vi anticipiamo il tutto in forma testuale, non appena rilasciato il video lo andremo a postare:

Mister buonasera, ti chiediamo se stasera è bastante parlare di voglia, impegno e volontà che la squadra ha messo dentro, magari meritava anche il pari, oppure vanno trovati altri argomenti vista la sconfitta nello scontro diretto ed anche il fatto che la squadra ci prova ma perde…

” Mi verrebbe intanto da dire che se avessimo pareggiato il Verona ci avrebbe guadagnato per quanto abbiamo fatto. O comunque diciamo che nessuna delle due squadre avrebbe meritato di vincere. E’ chiaro che non siamo contenti e non ci sentiamo accontentati, però non possiamo esimerci dal riconoscere che i ragazzi hanno fatto un gran lavoro, in una condizione che questa sera era preoccupante prima della gara. Chi è andato in campo ha fatto ed è stato bravo, ma è chiaro che ci siamo presentati nella condizione non migliore nelle presenze e nelle assenze. Ho fatto i complimenti alla fine del primo tempo, a livello della qualità sono stati bravi poche altre volte come in questo primo tempo. Abbiamo perso contro le caratteristiche di una squadra che aveva un giocatore particolare in campo, perchè più contro il Verona abbiamo perso contro Djuric. Quello che è stato fatto da loro è stato fatto in virtù di questa presenza, è una forza che hanno e noi non abbiamo.”

Con il senno di poi le scelte di Cancellieri e Zurkowski potevano essere fatte in partenza?

” Credo che ci ha giocato dall’inizio è stato meritevole, Cancellieri tra l’altro lo abbiamo portato su nostra insistenza, pensavamo che non avrebbe fatto parte della gara. Poi la situazione è migliorata un po’ ed abbiamo deciso di portalo in panchina a differenza, per esempio, di Baldanzi e Destro. Fazzini ha fatto il suo lavoro bene, Zurkowski poi è entrato ed ha fatto il suo lavoro bene. Ad onor del vero abbiamo involontariamente anche aiutato l’avversario, visto che con due deviazioni abbiamo preso il secondo gol. E’ stata una gara che ha premiato in maniera eccessiva il nostro avversario.”

Delle tante assenze registrate stasera ci sono situazioni facilmente recuperabili?

” Non te lo so dire, domani avremo le idee più chiare. Ad oggi non stanno bene e penso che non ci saranno nemmeno domani per l’allenamento. Non è reale affrontare questa gara in questa condizione“

C’è preoccupazione tra i tifosi, è inevitabile stasera. Ti chiedo una parola su questo…

” La strada è lunga ed è chiaro che stasera abbiamo perso un occasione. Dipende da noi riuscire a raccogliere qualcosa, e penso che adesso faremo anche qualcosa sul mercato. Vediamo se siamo un po’ più bravi e più fortunati nel proseguo. Quello che voglio dire chiaramente, e deve essere chiaro a tutti è che il lavoro che facciamo lo facciamo con una serietà esagerata. I ragazzi hanno una partecipazione molto seria, da uomini seri quali sono, e tutte le nostre energie sono messe lì per l’obiettivo. Chiaro che dobbiamo raccogliere e fare un po’ di più rispetto a questa sera, anche se poi ci siamo definiti “soddisfatti” “