Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri, usciti nel pomeriggio di oggi dal “Bentegodi” sconfitti contro l’Hellas Verona:

CAPRILE: 6 Non ha responsabilità dirette sui due gol, specie sul secondo dove ci sono ben due deviazioni. Per il resto si fa trovare pronto nella cosiddetta ordinaria amministrazione.

BERESZYNSKI: 6 Non arrivano particolari incursioni sulla sponda del polacco che, tutto sommato, controlla bene senza soffrire più di tanto gli avversari.

WALUKIEWICZ: 5,5 Purtroppo perde il duello con Djuric in occasione del gol, e questo pesa sulla gara. E’ bravo, soprattutto nel primo tempo, a disinnescare un paio di possibili pericoli.

LUPERTO: 6 Decisamente più attento rispetto al compagno di reparto, allontanando diversi palloni pericolosi. Sicuro come spesso accade.

CACACE: 5,5 Non male quando sale, da rivedere in diverse occasioni in fase difensiva. Purtroppo questa è una zona del campo dove l’Empoli ha perso molto rispetto al passato.

FAZZINI: 5,5 Si impegna molto ma è spesso evanescente quando si tratta di far muovere il pallone. Si comporta meglio in fase di non possesso ma, adesso, anche a lui è chiesto un passo in avanti.

ZURKOWSKI: 6,5 Non addossiamogli il ruolo di possibile salvatore della patria, però Zurko (ma per caratteristiche) ha qualcosa che all’Empoli manca. Non poteva poi esserci nuovo esordio migliore visto che va in gol dopo pochi minuti dall’ingresso.

GRASSI: 5,5 Una partita di grande voglia ma anche di grande confusione. E’ responsabile della deviazione che porta sul 2-0 il Verona ma è bravo a dare il “la” all’azione del gol azzurro. In alcune occasioni porta palla davvero bene e con lucidità, in altre commette errori anche banali.

MARIN: S.V.

MALEH: 5 E’ ormai lontano parente di quello visto all’inizio della stagione. Gara piuttosto anonima quella dell’ex Lecce, ma quello che manca è la spinta che da lui ci si attende.

SODERO: S.V.

GYASI: 5 La domanda è se potevano essere fatte scelte diverse in partenza, magari non mettendo in campo lui. Un occasione buona non sfruttata nel primo tempo, poi tanti errori e poche cose fatte bene.

CORONA: S.V.

SHPENDI: 5 Con grande affetto, e risaltando il fatto che ci mette tanta volontà, per la serie A è ancora leggero. Fatica tremendamente a rendersi pericoloso negli ultimi metri.

CANCELLIERI: 6 Prova positiva quella dell’ex Lazio che con il suo ingresso – come spesso accade – aumenta i giri del motore azzurro. Tra l’altro ci dicono fosse anche in condizioni precarie.

CAMBIAGHI: 5,5 E’ un pò il discorso di sempre. E’ sicuramente il più propositivo del pacchetto avanzato, spesso riuscendo a mettere in apprensione gli avversari con i suoi dribbling. Però adesso a lui si chiede maggiore concretezza perchè alla fine non riporta nemmeno un tiro nello specchio della porta.

MISTER ANDREAZZOLI: 5 Squadra in emergenza, vero. Prestazione della squadra, per quanto visto in campo, di voglia e di volontà, vero. Ma oggi bisognava tornare a casa con dei punti, ed uno alla fine sarebbe anche forse stato apprezzato. Questo è un giochino in cui non vince quello più bellino, ma quello che fa un gol in più degli avversari, ed oggi si conta un solo tiro in porta in tutto l’arco della gara: troppo poco. E poi, perchè la riflessione non può non essere fatta, se comunque ti applichi, ci metti dentro il tuo massimo, crei, ma la perdi contro il Verona….