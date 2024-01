H. V E R O N A 2 E M P O L I 1

3′ Djuric, 56′ Ngonge, 63′ Zurkowski

Al Bentegodi l’Empoli perde lo scontro diretto contro il Verona per 2-1. Gialloblù avanti di due con Djuric e Ngonge, poi Zurkowski riaccende le speranze ma gli azzurri non trovano il pareggio. Sconfitta decisamente pesante per quanto riguarda la classifica e l’economia della stagione. Il pareggio poteva starci per quanto visto in campo, la squadra non ha mancato dal punto di vista della voglia e dell’impegno, ma a questo punto non si sa se questo è un complimento o un aggravante di una situazione che ci vede sempre più in bilico. Tante assenze per Andreazzoli ma questo non può certo essere un giustificativo visti anche i problemi che c’erano nell’altra compagine. Semmai da dire che le scelte iniziali non sono sembrate corrette visto che gli ingressi di Cancellieri e di Zurko hanno dato maggiore linfa ad una squadra che ha davvero tanto problemi. Non c’è da aggiungere altro, oggi contava solo il risultato e questo è stato negativo. Adesso serve un’inversione di tendenza ed uno sforzo netto sul mercato (davanti la squadra fa completamente acqua) altrimenti la stagione rischia di essere compromessa o addirittura, segnata. E’ lecito iniziare a preoccuparsi e stasera non vogliamo salvare niente. Da evidenziare che gli azzurri non hanno saputo sfruttare nemmeno la superiorità numerica nell’arrembaggio – sterile – del finale.

H.VERONA (4-3-3) : Montipò; Tchatchoua, Coppola (79′ Dawidowicz), Magnani, Doig; Folorunsho (67′ Saponara), Duda, Suslov (91′ Mboula); Ngonge (91′ Amione), Djuric (79′ Henry), Serdar.

A Disp: Berardi, Perilli, Amione, Cruz, Cabal, Charlys, Bonazzoli.

Allenatore: Marco Baroni

EMPOLI (4-3-3) : Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini (56′ Zurkowski), Grassi (76′ Marin) Maleh (85′ Corona); Gyasi (85′ Sodero), Shpendi (56′ Cancellieri) Cambiaghi

A Disp: Berisha, Perisan, Indragoli, Ranocchia.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

ARBITRO: Sig. Doveri di Roma. Assistenti: Perrotti/Rossi. VAR: Di Paolo/Sozza.

Ammoniti: 57′ Zurkowski (E), 68′ Duda (HV), 76′ Coppola (HV), 77′ Cambiaghi (E), 81′ Tchatchoua (HV), 90′ Cancellieri (E).

Espulso: 87′ Duda per somma di ammonizioni.

LIVE MATCH

94′- Arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara, gli azzurri escono battuti nello scontro diretto del “Bentegodi” contro il Verona, adesso si fa dura in ottica salvezza, soprattutto sul piano psicologico.

94′- Fallo di Cacace su Mboula. Preziosi secondi se ne vanno, sta maturando una sconfitta pesantissima per gli azzurri.

93′- Sinistro di Marin dalla lunga distanza alto sopra la traversa.

93′- Sodero! tiro cross del giovane azzurro deviato, Montipò si allunga in corner.

91′- Ultimi cambi anche per Baroni: Amione e Mboula per Ngonge e Suslov.

91′- Corona commette fallo su Magnani, punizione per il Verona.

90′- Anche Cancellieri viene ammonito.

90′- Assegnati quattro minuti di recupero.

90′- Cacace la mette in mezzo all’area, si avventa Cancellieri con palla alta.

89′- Tutto l’Empoli riversato in avanti alla caccia del pareggio.

88′- Sulla punizione susseguente Cacace da fuori manda alto.

87′- Verona in dieci! espulso Duda per somma di ammonizioni.

85′- Ultima i cambi Andreazzoli: Sodero e Corona per Gyasi e Maleh

84′- Contatto tra Gyasi e Dawidowicz, finisce a terra l’ex Spezia: lascia proseguire Doveri.

84′- Errore da matita blu di Marin può ripartire il Verona.

82′- Punizione dal lato corto sinistro dell’area, batte Marin allontana la difesa gialloblù.

81′- Ammonito anche Tchatchoua per fallo su Cancellieri.

80′- Si procura il quarto angolo il Verona, nella circostanza la sfera attraversa l’area.

79′- Doppio cambio per Baroni: entrano Dawidowicz ed Henry per Coppola e Djuric

77′- Cartellino giallo per Cambiaghi, punito il fallo su Ngonge.

77′- Ammonito Coppola per fallo nella metà campo scaligera.

76′- Terzo cambio per Andreazzoli: Marin per Grassi

74′- Montipò anticipa Cancellieri uscendo a valanga, i padroni di casa non appaiono sereni in questa fase.

73′- Saponara dal limite: il suo destro deviato in angolo da Luperto.

72′- 18 minuti più recupero a disposizione degli azzurri per cercare la via del pareggio. Questa è una partita che non va persa per nessun motivo.

71′- Si riaffaccia in avanti l’Empoli, deviazione di Magnani in angolo. Sull’ottavo corner, provano il tiro Grassi e Luperto: il sinistro del capitano a lato.

70′- Sull’altra sponda spinge Ngonge, dialoga con Tchatchoua: il suo cross attraversa l’area.

69′- Pallone scodellato in area, Gyasi all’altezza dell’area piccola viene chiuso da Montipò. Settimo angolo per l’Empoli.

68′- Primo cartellino giallo anche per gli scaligeri, ne fa le spese

67′- Primo cambio per l’Hellas Verona: Saponara per Folorunsho.

65′- Si riaffaccia in avanti il Verona con Doig, chiude la difesa ospite.

63′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Zurkowski la riapre raccogliendo il il preciso cross di Bereszynski, la sua scelta di tempo è perfetta.

61′- Si procura una rimessa laterale il Verona dal proprio fronte sinistro.

59′- Partita terribilmente in salita per la truppa di Andreazzoli, sotto di due reti adesso.

57′- Il polacco è il primo ammonito della gara.

56′- Arriva il raddoppio del Verona, sinistro di Ngonge che sorprende sul suo palo Caprile

56′- Arrivano i cambi: Cancellieri e Zurkowski per Fazzini e Shpendi.

54′- Pronte le prime mosse per Andreazzoli, sul cubo del cambio Zurkowski e Cancellieri.

53′- Djuric colpisce di testa su cross di Tchatchoua, per fortuna non da potenza: Caprile blocca.

52′- Punizione per i gialloblù, la scodella Suslov allontana la difesa azzurra.

50′- Sono i padroni di casa spinti dal “Bentegodi” a spingere in questa prima parte della ripresa.

48′- Caprile! salva il risultato il portiere azzurro su Serdar, il sinistro dell’attaccante dell’Hellas viene respinto dal portiere azzurro.

47′- Gli azzurri lavorano palla nella metà campo avversaria, ma la sfera viene intercettata. Torna in possesso la formazione scaligera.

46′- Il primo pallone della ripresa viene giocato dal Verona. E’ scesa in maniera significativa la visibilità per effetto della nebbia, non sarà facile anche il nostro valore

2° Tempo

47′ – Finisce il primo tempo con il Verona avanti 1-0. Empoli sicuramente generoso e volenteroso ma serve qualcosa in più.

46′ – Calcia Cacace, palla ribattuta, si gioca, cross di Cambiaghi da sinistra ed arriva una deviazione in angolo.

45′ – Punizione interessante per gli azzurri, ai 25metri però defilati leggermente a destra. Fallo su Grassi.

42′ – Fazzini sgomita a destra, riesce a crossa ma non c’è nessuno a raccogliere.

41′ – Perfetto Walu in chiusura su Ngonge sempre dentro la nostra area.

40′ – Sta scendendo una coltre di nebbia sul Bentegodi

38′ – Colpo di testa ravvicinato di Folorunsho, tocco però debole e Caprile non ha problemi.

35′ – A terra Fazzini, speriamo non sia niente di preoccupante.

34′ – Fazzini tocca per Grassi che spara rasoterra con palla davvero fuori di poco alla sinistra del portiere.

32′ – Fallo su Grassi e punizione per l’Empoli al limite dell’area. Situazione molto interessante per noi.

31′ – Ottima chiusura difensiva di Cacace su Ngonge dentro la nostra area.

29′ – Suslov la mette dentro per Djuric, Walu ci arriva prima di testa e libera.

26′ – Adesso è Cacace, sempre a sinistra, a guadagnare un angolo. Calcia Cacace, palla a Fazzini che prova il tiro ma viene ribattuto.

23′ – Maleh sulla sinistra pesca Cambiaghi che viene chiuso in angolo appena entrato in area. Fallo in attacco sul tiro dalla bandierina.

21′ – Va al tiro Cambiaghi, dal limite decentrato sulla sinistra; la palla non gira ed esce senza impensierire il portiere.

20′ – Fazzini recupera palla a centrocampo, arriva ai 30metri e spara ma il tiro è tutt’altro che preciso

19′ – Shpendi in qualche modo trova Gyasi a centro area, l’ex Spezia si gira e tira ma viene murato da un difensore.

18′ – Suslov va via a sinistra, entra in area ma per fortuna Walu riesce a chiuderlo all’ultimo.

14′ – Va al tiro Ngonge con palla nettamente fuori

13′ – Punizione gialloblù ai 20metri per fallo di un nostro calciatore.

12′ – Tiro cross di Tchatchoua da destra con Caprile a mettere sopra la traversa. Scambio corto con Serdar che va al tiro: alto.

10′ – Cambiaghi scende a sinistra e viene chiuso in corner. Calcia Cacace la toglie Coppola.

9′ – Suslov vede Caprile fuori porta e calcia da centrocampo, il nostro portiere riesce però a bloccare.

8′ – Fazzini prova a sfondare a destra ma viene rimpallato e Montipò fa sua la sfera.

7′ – Ci prova Cacace dalla media distanza ma la palla va in curva.

5′ – Cosa si è mangiato Shpendi. Gyasi si trova fortunatamente la palla, serve il 7 che davanti al portiere riesce a trovare solo una deviazione in angolo.

3′ – Verona subito in gol. Duda batte l’angolo, testa di Djuric la palla colpisce la traversa e sbatte dentro la porta.

3′ – Primo angolo del match, è del Verona lo trova Ngonge.

2′ – A sinistra Cambiaghi cerca Cacace ma il neozelandese è fermato.

0′ – Variazione nella formazione azzurra. Destro che era titolare in distinta non ce la fa e parte Shpendi.

0′ – Empoli in emergenza. Diverse assenze aggiuntive rispetto ai certi indicati ieri. Out Caputo, Baldanzi ed Ismajli oltre a quelli già citati ieri. Il modulo dovrebbe essere un 4-3-3 co Destro punta centrale. In panchina Zurkowski ma anche Corona dalla Primavera.

1° Tempo