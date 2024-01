La Sindaca di Empoli, Brenda Barnini, attraverso un post sui proprio profilo Facebook è tornata a parlare della questione della Fiorentina al Castellani di Empoli:

“Continuo a leggere un sacco di fantasiose ricostruzioni sul perché la posizione dell’amministrazione comunale rispetto al tema Fiorentina al Castellani sia così irremovibile – ha scritto. Chi mi conosce sa che non è mia abitudine prendere decisioni e posizioni istintive ma cerco sempre di valutare e soppesare le diverse componenti di un problema e di una situazione per capire quale sia il modo di massimizzare di volta in volta l’interesse pubblico e ovviamente gli interessi della mia città. Ho sempre detto fin dalla prima volta che l’argomento fu tirato in ballo sulla stampa che questa soluzione non era sostenibile e l’ho fatto dopo aver ascoltato in diversi incontri le associazioni sportive che utilizzano il sotto maratona e il PalaAramini, i commercianti del centro storico e della zona stadio, gli ambulanti del mercato e tantissimi cittadini di Serravalle.

Mi dispiace che questa valutazione venga scambiata per una ripicca, ognuno conosce la propria città e credo sia buona regola rispettare le posizioni degli altri quando manifestate con correttezza e serietà. Mi auguro sinceramente per Firenze e la Fiorentina che possano trovare una soluzione che tenga insieme il progetto di riqualificazione del Franchi e le necessità della società perché questo è quello che sta a cuore a tutti”.