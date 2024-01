Il discorso è un po’ quello fatto due settimane fa, prima di andare a giocare la partita di Cagliari. Il valore della partita è lo stesso, identico, con però sempre meno gare a disposizione ed un primo (meno scontato di quanto si possa pensare) verdetto che emetterà il Bentegodi. Eh si, perché domani verrà fuori quello che sarà il vantaggio da scontro diretto tra le due squadre, cosa che mai dovesse tornare utile, tra averlo a favore o meno, può esserci in mezzo l’intera stagione. Però, senza stare a far ragionamenti troppo futuristici, l’Empoli domani ha l’obbligo di vincere la partita senza se e senza ma. Non sarà facile, certo, loro avranno il favore del campo e di un pubblico importante che sa dare forza alla squadra. Ma trovare il Verona in questo momento della stagione è manna. Gli scaligeri sono decisamente dentro un vortice, con il mercato ad essere maggiormente protagonista del campo, con diversi giocatori che hanno la valigia aperta sul letto e già alcune “perdite” che non sono state rimpiazzate. La testa del Verona potrebbe non essere totalmente centrata sul campo, ed anche un leggera distrazione deve essere vantaggio per noi. Domani non potranno esserci scuse, non potranno esserci discorsi di conforto andando a prendere in esame impegno, sfortuna, arbitri e quant’altro. Se l’Empoli vuol salvarsi, deve iniziare con il vincere questa partita.

Certo, come fu detto per Cagliari, non è dalla gara di domani che verrà inciso sulla pietra il verdetto finale. Dopo ci sono ancora diciotto lunghe partite, con tanti punti in palio. Non ci si salva domani, non si retrocede domani, Parlando di punti, provando già da adesso a fare un ragionamento, sono tra i 20 ed i 22 quelli che agli azzurri servono per poter star tranquilli. Certo, non sono pochi, e non sarà certo facile farli. E proprio perché tante partite saranno quasi impossibili da portare a casa, vanno decisamente sfruttate quelle che sulla carta sono alla portata. Quella di domani lo è, ed a Verona la squadra dovrà far vedere dal primo minuto un atteggiamento positivo ed arrabbiato. L’Empoli ha dato il suo meglio lontano dal Castellani, e si è dimostrata forte nel saper annullare il contorno, nel sapersi estraniare da una situazione climatica difficile e totalmente avversa. Lo ha fatto nelle vittorie di Firenze e Napoli, ma lo ha fatto anche a Marassi con il Genoa e, perché no, a Cagliari. Oltre a questa dote, ci dovrà essere una meticolosità importante nel saper leggere una gara che sarà sicuramente complicata, una gara in cui serviranno pazienza ed intelligenza. Vincerla significherebbe prendere una bella boccata d’aria, e darebbe forse anche maggiore forza alla società in sede di mercato. Perderla potrebbe andare a toccare aspetti mentali di difficile risoluzione, con il forte rischio (speriamo vivamente di sbagliarci e dire una fesseria) di una “depressione” che potrebbe rendere difficilissima la risalita. Discorso cinico, si, ma adesso serve questo, adesso serve la spada e non più il fioretto.

A livello tattico dovremmo rivedere il 4-3-1-2. Lo storico modulo che ormai da dieci anni contraddistingue il nostro modo di stare in campo è già da alcune partite in atto, ed è lì che si vuole andare anche nelle prossime scelte in termini di uomini. Servirà, su tutto, che Baldanzi possa tornare ad esprime il calcio che ci ha già fatto vedere, in questo assetto lui è cardine ed uomo dal quale ci si attende il cambio di passo. In difesa rivedremo Cacace che ha scontato il suo turno di squalifica, e per fortuna la fascia torna ad essere coperta da un elemento di ruolo. Sempre per fortuna torna a disposizione Bereszynski, perchè con l’infortunio di Ebuehi si rischiava di fare i discorsi fatti settimana scorsa cambiando però lato del campo. Zurkowski, fresco di ritorno con sorriso a “trentasei denti”, potrebbe seriamente partire dall’inizio andando subito ad incidere sul futuro azzurro. Oltre ai certi indisponibili che trovate elencati nel pezzo delle formazioni, ci sono due/tre situazioni che dovranno essere verficate domani, in loco, non è da escludere che rispetto a quanto scritto oggi pomeriggio ci possano essere delle variazioni in formazione. Indipendentemente da tutto, da chi giocherà e chi non ce la farà, domani va messo il cuore e qualcosa in più perchè non sarà ammissibile tornare a casa senza punti!