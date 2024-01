Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima gara degli azzurri:

I NUMERI DI BARONI: PREOCCUPANO I SUOI GIRONI DI RITORNO – Attenzione al confronto tra gironi di andata e ritorno nelle stagioni in cui Baroni ha iniziato e finito i campionati, da allenatore: sempre peggiorato nella seconda fase del torneo, con ben 55 punti perduti in 7 annate complete, ad una media di quasi 8 a stagione. Marco Baroni a quota 299 risultati positivi in campionati professionistici, di cui 152 vittorie e 147 pareggi. Il primo datato 2 settembre 2000, Rondinella-Russi 3-1 in C-2 Lega Pro.

I PROBLEMI OFFENSIVI DELLE DUE SQUADRE – Di fronte le due squadre che mandano in gol meno giocatori, 6 i toscani, 7 i veneti (come il Bologna ed il Torino) ed i due attacchi più anemici (10 reti segnate dagli azzurri, 16 dai gialloblu, come la Salernitana).

LA FLESSIONE AZZURRA – Empoli in flessione di risultati: dal ritorno di Andreazzoli mai i toscani erano rimasti 7 turni senza vincere, con score – al momento – di 3 pareggi e 4 sconfitte. Gli azzurri non segnano da 380’, ultima rete, o meglio autorete, di Rafia al 70’ di Empoli-Lecce 1-1 dell’11 dicembre scorso. Un giocatore azzurro non segna da 473’, Cancellieri al 67’ di Genoa-Empoli 1-1 del 2 dicembre scorso.

I CARTELLINI ROSSI VIETATI NELLE GARE DELL’EMPOLI 2023/24 – Empoli unica formazione senza espulsi ne pro, ne contro a fine girone di andata.

DUE EX NELLA SFIDA TRA EMPOLI E HELLAS VERONA – Matteo Cancellieri da una parte; Riccardo Saponara dall’altra: questi gli ex della sfida tra Empoli e Hellas Verona. Cancellieri ha vestito la maglia gialloblu nella stagione 2021/22, collezionando 14 presenze con 2 gol. L’unico ex azzurro è Riccardo Saponara che proprio ad Empoli ha fatto l’esordio da professionista nel 2010, poi 162 gare e 28 reti sommando le due esperienze (intramezzate da una stagione al Milan) prima di passare alla Fiorentina nel gennaio del 2017.

BILANCIO FAVOREVOLE PER GLI AZZURRI CON L’ARBITRO DOVERI – Sono 14 i precedenti dell’arbitro Doveri con gli azzurri, con 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. La prima gara diretta da Doveri è stata Empoli-Crotone, settembre 2009, Serie B, con gli azzurri vittoriosi 3-1. Sempre in quella stagione dirette le vittorie azzurre sul Vicenza (1-0) e Mantova (4-0). Nella stagione 2010/11 ha arbitrato 4 volte l’Empoli: i pareggi casalinghi con Pescara e Varese, la vittoria sul campo del Portogruaro e la sconfitta sul campo del Torino. Doveri ritrova l’Empoli nel gennaio del 2015, Serie A, quando diresse la sfida contro l’Inter terminata 0-0. Doveri ha poi arbitrato le due sconfitte casalinghe, nel 2017, con il Genoa (0-2) e Sassuolo (1-3) e nel campionato 2018/19 ovvero le vittorie per 2-1 in casa col Napoli e in casa della Sampdoria. Ultimo precedente con gli azzurri nell’ottobre del 2021, il successo per 4-2 sul campo della Salernitana. Sono 19 i precedenti con l’Hellas Verona, con 3 vittorie gialloblu, 6 pareggi e 10 sconfitte.

ANDREAZZOLI VITTORIOSO NELL’UNICO INCROCIO CON BARONI – Tra Marco Baroni ed Aurelio Andreazzoli esiste un solo precedente tecnico, vinto 2-1 dal coach azzurro in un Empoli-Frosinone della A 2018/19.

BARONI IN LEGGERO SVANTAGGIO CON L’EMPOLI – Marco Baroni, da allenatore, contro l’Empoli è alla decima sfida in carriera: coach scaligero in leggero svantaggio con 3 successi a suo favore contro i 4 azzurri e 2 pareggi, a completare il bilancio.

ASSOLUTA PARITÀ IN 3 SFIDE RICCHISSIME DI GOL TRA ANDREAZZOLI E L’HELLAS VERONA – Aurelio Andreazzoli affronta per la quarta volta in carriera tecnica l’Hellas Verona: bilancio in parità con 1 successo per parte ed 1 pareggio, squadre sempre in gol, 6 marcature per quelle del coach azzurro, altrettante per gli scaligeri.