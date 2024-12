IL SECONDO MIGLIOR EMPOLI DELLA STORIA IN A DOPO 15 PARTITE – I 19 punti attuali dell’Empoli fanno il paio con la stagione 2006/07 e certificano la seconda miglior partenza azzurra in un campionato di serie A. Meglio fece la compagine del 2002/03, allenata da Silvio Baldini, che dopo 15 giornate aveva nel carniere 21 punti.

EMPOLI: CASA “AMARA CASA” – L’Empoli è una delle 4 compagini della serie A 2024/25 che sta facendo meglio fuori casa che fra le mura amiche: per i toscani 13 punti lontano dal “Castellani”, 7 in casa, dove sono appena 2 le reti segnate a fronte di 12 in trasferta. Come gli azzurri Bologna, Monza e Genoa.

VIETATO (O QUASI) DARE RIGORE ALL’EMPOLI NELLA A 2024/25 – Un solo rigore finora per i toscani, minimo tra le 20 squadre della A 2024/25, a pari merito con Como, Lecce, Monza, Genoa, Udinese e Roma.

I SUBENTRI DI EKONG – Emmanuel Ekong è il re dei subentri nella serie A 2024/25, alla pari dell’ex azzurro Baldanzi (oggi alla Roma) e dei napoletani Simeone e Neres: per i 4 atleti 12 ciascuno gli ingressi a gara in corso.

LA GRANDE CRISI GRANATA – Una vittoria nelle ultime 11 gare ufficiali per i granata, 1-0 interno sul Como del 25 ottobre scorso; nel mezzo 2 pareggi ed 8 sconfitte. Se si considerano le ultime 10 giornate di campionato disputate, i granata sarebbero ultimi in graduatoria a 5 punti, pari al Venezia.

TORO SENZA GOL ESTERNI DA 305’ – Fuori casa granata a secco da 305’: ultima rete firmata Linetty al 55’ del match perso 2-3 a Cagliari del 20 ottobre scorso.

QUATTRO GLI EX DELLA SFIDA TRA GRANATA E AZZURRI – Pietro Pellegri e Saba Sazonov, purtroppo entrambi infortunati, da una parte, Samuele Ricci e Sebastian Walukiewicz dall’altra: questi gli ex della sfida tra Torino e Empoli. Partendo dagli ex granata, Pellegri arrivò a Torino nel gennaio del 2022; per lui 55 presenze e 6 reti in totale. Sazonov fu prelevato dal Torino nell’estate 2023, per il georgiano 13 presenze totali. Venendo agli ex azzurri, Samuele Ricci dopo tutta la trafila nel settore giovanile empolese, arrivò fino all’esordio in prima squadra per un totale di 91 gare con 3 gol; per Walukiewicz 40 presenze in due stagioni in azzurro.

PRIMA IN A E CON LE DUE SQUADRE PER L’ARBITRO BONACINA – Kevin Bonacina di Bergamo l’arbitro di Empoli-Torino. Per lui sarà sarà la prima direzione nella massima serie e la prima volta con Empoli e Torino; il fischietto bergamasco ad oggi ha diretto 21 gare di Serie B e 4 di Coppa Italia.

LA SECONDA VOLTA TRA VANOLI E D’AVERSA – Secondo incrocio tecnico fra Roberto D’Aversa e Paolo Vanoli: nel settembre scorso vittoria esterna 2-1 del coach azzurro nei sedicesimi di finale di coppa Italia. Da giocatori 2 incroci in Hellas Verona-Monza della B 1997/98 con reciproco successo interno, 3-2 scaligero e 5-1 brianzolo, con una rete di D’Aversa nel match del “Bentegodi”.

IL TORINO CONDUCE 5-4 SU MISTER D’AVERSA – Sono 11 i precedenti fra mister D’Aversa ed il Torino con granata vittoriosi nel quasi 50% dei casi, 5 volte contro le 4 del coach azzurro. Due pareggi completano i bilanci. Torino sempre in rete nelle 5 sfide in casa, totale di 8 marcature.

LA PRIMA IN CAMPIONATO TRA VANOLI E L’EMPOLI – Paolo Vanoli, da tecnico, affronta stasera per la seconda volta l’Empoli dopo il k.o. di coppa Italia a settembre.