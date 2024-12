L’ex attaccante azzurro, Ciccio Caputo, attualmente svincolato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

“In questo momento è tutto fermo. Continuo ad allenarmi, aspetterò fino a gennaio. Poi farò le dovute considerazioni”

37 anni e ha ancora voglia di calcio…

“Si. Dipende però da cosa verrà fuori. Tante situazioni le ho declinate. Seguo tutto. Vedremo cosa verrà fuori. Anche se guardo la realtà in faccia: aspetto fino a gennaio. Poi se non dovessero esserci novità farò le valutazioni del caso”

Sorpresa Empoli in A: la squadra è al decimo posto.

“L’Empoli sta facendo un campionato strepitoso, ha un grande allenatore che sta tirando fuori il meglio da tutti. È un tecnico importante. E non avevo dubbi. Ho partecipato alla preparazione estiva e si percepiva nell’aria qualcosa di importante”.

A Sassuolo poteva anche tornare. E a lei aveva pensato anche il Frosinone…

“Si. Sono le uniche due squadre che mi hanno cercato veramente. Devo ringraziare Angelozzi: ha provato in tutti i modi a portarmi a Frosinone ma per scelte personali non sono andato. A Sassuolo avevo praticamente definito tutto ma poi non si è fatto più niente: hanno ritenuto di fermarsi….”.

Se il telefono squilla è pronto? Come sta?

“Sto benissimo, sono sereno. Chiaramente un conto è allenarsi con un personal e un altro con una squadra. Ma non ho un fisico di un ragazzo alto due metri, non mi serve chissà cosa per essere in forma”.

Fantacalcio: come va quest’anno?

“Ho smesso: mi occupava tanto tempo. Oggi gli attaccanti delle grandi stanno facendo fatica. Vedi Lautaro, Vlahovic e Lukaku. L’unico in palla è Retegui che è partito molto forte. Però se puntassi lo farei più sui giovani, come Esposito dell’Empoli che ha entusiasmo e voglia di emergere”.

La speranza è di rivedere lei presto in campo…

“Mai dire mai. Io, come detto, mi alleno. Anche perché avrei voluto chiudere in altro modo”.