Gli azzurrini perdono alla prima giornata, in casa conto la Lazio per 1-0. Il gol vittoria dei biancocelesti è di Munoz al 34′. Empoli in campo, nonostante fossimo in casa, con gli avversari vestiti di giallo, con la maglia blu scura. Le scelte delle divise, da parte del club, stanno lasciando molto a desiderare.