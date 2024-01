Si cambia, di nuovo, per la terza volta. L’Empoli ha deciso si non proseguire la stagione con Aurelio Andreazzoli ed ha trovato ufficialmente il sostituto. Sarà Davide Nicola che adesso prenderà in mano la squadra ed avrà il difficilissimo compito di salvarla. Diciotto partite a disposizione del tecnico piemontese, classe 1973, per tentare un miracolo che per lui non rappresenterebbe una prima volta, visto quanto fatto nel 2017 con il Crotone e nel 2022 con la Salernitana.

Nicola si lega all’Empoli fino alla fine di questa stagione sportiva, se però dovesse centrare la salvezza per lui scatterà immediatamente il rinnovo automatico del contratto. Per Nicola questa è la prima esperienza ad Empoli, anche se in passato c’erano già stati degli approcci e delle possibilità. Anche dopo la sconfitta con la Roma, che è costata la panchina a Zanetti, quella dell’ex Livorno era stata una delle candidature più forti. Una delle cose da capire sarà come la squadra agirà tatticamente con questo tecnico, sulla carta “stona” il fatto di essere uno abituato a giocare con la difesa a tre, cosa che dalle nostre parti rasenta quasi un’allergia.

Al nuovo mister, che dovremmo conoscere mercoledi nel corso di una conferenza stampa ad hoc, va il nostro miglior auguro di buon lavoro, speranzosi che possa arrivare fin da subito un’inversione di tendenza nei risultati. Saranno questi quelli su cui potremmo giudicare l’operato del tecnico ed anche quello della società che non presentava tre volti diversi in un singolo campionato dal 2019/20. Purtroppo, storicamente va evidenziato che quando si cambia più volte la guida tecnica, la stagione difficilmente va come come sperato, l’auspicio è che non sia cosi.

Oltre a mister Nicola, entreranno a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra Simone Barone, nel ruolo di allenatore in seconda, Manuel Cacicia come Collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino, preparatore atletico, e Federico Barni quale match analyst.