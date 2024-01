E’ finita male la terza esperienza di Aurelio Andreazzoli sulla panchina azzurra. L’allenatore massese è stato infatti sollevato dal suo incarico dopo sedici partite, raccogliendo 13 punti. Decisa la sconfitta di Verona. Tornato alla quinta giornata, per rilevare l’esonerato Zanetti, Andreazzoli aveva inizialmente dato una bella scossa dal punto di vista dei risultati, basti pensare alle vittorie di Firenze e Napoli con in mezzo quella con la Salernitana. Dopo la vittoria al “Maradona” però la squadra ha faticato oltremisura nel trovare i risultati, portando a casa soltanto tre pareggi in otto gare. La squadra, no facendo certo partite da cineteca, ha però sempre dimostrato partecipazione ed impegno. Con l’arrivo del mercato, e quindi potendo fare una squadra più nelle corde di Andreazzoli, non era totalmente pronosticabile la scelta che invece la società è andata ad operare.

Le spiegazioni del caso, sui perchè di questa scelta, verranno fornite nel corso della presentazione del nuovo tecnico. Molto probabilmente in Andreazzoli (ma questa è una supposizione del momento) non è stata vista quella forza che si pensava invece poterci essere qualche mese fa. Crediamo che con questo esonero (il secondo che subisce in azzurro) si vada a chiudere definitivamente una storia che nel tempo, ha raccontato molte cose belle. Chiaro che al momento possano esserci diversi interrogativi, come per esempio non aver fatto altre scelte dopo la sconfitta di Roma. Ma questo ormai lascia il tempo che trova. Al mister, ad Aurelio, va il nostro saluto ed un grande abbraccio per il suo futuro.