Primavera 1 TIM Trofeo Giacinto Facchetti

17a Giornata (ULTIMA GIRONE DI ANDATA)

Lunedì 15 gennaio 2024 – ore 15.00

SASSUOLO 1 EMPOLI 1

10′ Corona (E) – 29′ Corradini (S)

SASSUOLO: 1 Theiner 2 Cinquegrano 4 Loeffen 8 Kumi 10 Leone 11 Baldari (C) 18 Lopes 20 Alvarez 21 Bruno 37 Falasca 64 Corradini

A disposizione: 12 Scacchetti 3 Piantedosi 5 Di Bitonto 7 Okojie 17 Knezovic 19 Rovatti 24 Caragea 26 Chiricallo 27 Pigati 90 Vedovati 99 Parlato

Allenatore: Emiliano BIGICA

EMPOLI: 1 Seghetti 3 Majdandzic 6 Bacci 28 Indragoli (C) 29 Tosto 44 Bonassi 10 Sodero 80 Vallarelli 98 Dragoner 87 Nabian 9 Corona

A disposizione: 13 Vertua 2 Gaj 8 Stoyanov 15 Falcusan 16 Stassin 17 Ansah 18 Popov 24 Bacciardi 37 Kaczmarski 77 Fini 96 El Biache



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

Arbitro: Sig. Cristiano URSINI (Pescara)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Luca BERNASSO (Milano)– 2° Ass. Sig. Manuel CAVALLI (Bergamo)

AMMONITI: Nessuno

ESPULSI: Nessuno

LIVE MATCH

1° Tempo

1′: Tutto pronto, si parte! Primo possesso palla per gli azzurri

2′: Prima occasione azzurra! Nabian approfitta di una indecisione della retroguardia neroverde e si invola in verso l’area, il tiro però è centrale e Theiner riesce a respingere a lato

3′: Ancora Empoli! Corona serve in profondità Nabian con uno splendido tocco, il numero 87 si libera in area di un avversario con un sombrero ma non riesca a calciare in porta in modo pulito. Theiner chiude lo specchio e sventa il pericolo

6′: Primo corner per l’Empoli: Vallarelli semina avversari in fascia e viene chiuso al momento del cross

8′: Primo corner anche per il Sassuolo. Sugli sviluppi, Lopes crossa dalla trequarti mettendo in difficoltà la retroguardia azzurra

10′: GGoooooooooooolllllllll !!! CO-RO-NA !!! Uno-due stretto in area di rigore con Sodero e palla all’angolino destro che trafigge Theiner! Salgono a 12 le reti di Corona in campionato!

12′: Il Sassuolo prova a reagire con Leone, il suo tiro da fuori viene deviato in calcio d’angolo

18′: Miracolo di Seghetti! Il numero uno azzurro di distende su un tiro da fuori insidioso di Alzarez, pericolo sventato e palla deviata in angolo

Gioco fermo per l’infortunio di Corona, rimasto a terra dopo un contrasto aereo

22′: Azione prolungata nella trequarti avversaria degli azzurri che non riescono a concludere in porta

26′: Terzo corner per il Sassuolo che cerca, ad ora senza rendersi pericoloso, la via del pareggio

27′: Bruno ci prova da fuori, il pallone termina di poco a lato

29′: GOL Sassuolo! Sugli sviluppi da corner, la palla termina al limite dell’area tra i piedi di Corradini che stoppa e lascia partire un missile che toglie le ragnatele del sette