Non ci sono ancora conferme, né per l’allontanamento di Aurelio Andreazzoli, né per il nome del sostituto. Però pian piano il quadro si sta delineando e questo porta ad un avvicendamento in panchina . come già anticipato – tra Aurelio Andreazzoli e Davide Nicola. Sembra infatti prendere sempre più corpo la possibilità che si possa andare, per un miracolo, verso l’allenatore che di miracoli salvezza ne ha già fatti diversi. Il nome di Nicola si fa sempre più forte e se dovesse essere trovata la quadra a livello contrattuale (da capire ingaggio e durata) la fumata bianca sarà solo conseguenza.

Nicola era già stata sondato nel momento in cui la società ha esonerato Zanetti. La titubanza, che potrebbe esserci ancora, era principalmente legata al fatto che Nicola tende a giocare con una difesa a tre, situazione difficilmente percorribile ad Empoli. Non è da escludere, se ci fosse chiusura tra le parti, che siano state date rassicurazioni anche da questo punto di vista. L’ultima esperienza del tecnico piemontese è stata con la Salernitana lo scorso campionato, un’esperienza durata un anno solare. In carriera ha allenato Livorno, Bari, Crotone, Udinese, Genoa, Torino e Salernitana.