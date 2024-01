Potrebbe cambiare lo scenario intorno ad Aurelio Andreazzoli. Detto che non ci sono al momento certezze, la situazione sembra però essere cambiata nelle ultime ore, con la bilancia che starebbe pendendo più verso l’esonero che verso la conferma. Queste sono ore frenetiche in cui la società sta facendo le ultime valutazioni prima di andare sulla decisione definitiva. Il club avrebbe però già fatto dei sondaggi, ed il nome di Nicola (quindi non il richiamo di Zanetti) sembra essere l’opzione che da Monteboro si starebbe cercando di cavalcare.

La giornata di oggi sarà in ogni caso campale, domani al campo ci sarà l’allenatore con cui si vuol proseguire il campionato. Questo per dire che non dovesse succedere niente nel corso della giornata, almeno fino alla gara con il Monza si andrà avanti cosi. Però, ripetendoci, nelle ultime ore il vento sembra essere cambiato e – sempre poi pronti a raccogliere parole ufficiali che possano smentire questo – la fiducia verso Andreazzoli avrebbe perso qualche punto. Il trend, almeno stando ai risultati, non è certo positivo con solo tre punti nelle ultime otte. Al vaglio della società ci sarebbero anche i nomi dell’ex Giampaolo di Semplici ed anche Zanetti potrebbe rientrare nel lotto. Quello di Nicola però sembra essere il nome in cima alla lista.

Situazione che monitoreremo attentamente nel corso della giornata, capendo quella che sarà la scelta del club