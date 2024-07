Anche in questo caso si aspettava solo il passaggio ufficiale. La situazione è chiara addirittura dall’11 giugno, quando Davide Nicola ha comunicato che non sarebbe voluto andare avanti con l’Empoli. I tempi si sono dilatati perchè c’era da trovare l’intesa con il Cagliari – dove andrà il tecnico – per il conguaglio, da capire se congiuntamente si poteva fare anche Luperto (che per adesso resta ad Empoli) e lo stesso Nicola si doveva rendere disponibile per venire in città a firmare le pratiche.

Adesso tutto questo è stato fatto. All’Empoli è stata corrisposta una cifra di poco inferiore al milione di euro. Nicola ha firmato la rescissione, il tutto è stato depositato in Lega, e quindi è arrivato il comunicato ufficiale del club. Si chiude dunque definitivamente la lunga telenovela, con Nicola che saluta dopo pochi mesi, da salvatore della patria. Al tecnico piemontese vanno fatti i dovuti ringraziamenti per quanto prodotto dal suo arrivo, dispiace che alle belle parole di lusinga espresse sull’ambiente, non ci sia poi stata corrispondenza nei fatti. Adesso ognuno per la sua strada.