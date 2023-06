Era ormai tutto incasellato, mancava soltanto il tassello dell’ufficialità che è arrivato pochi minuti fa. Guglielmo Vicario dopo due anni straordinari, saluta Empoli e va a giocare in Premier League: precisamente nel Tottenham. Come detto, ormai da giorni la situazione era chiara, con il portierone partito nel fine settimana alla volta di Londra per sostenere le visite mediche. I galli londinesi hanno battuto la concorrenza e, soprattutto, si sono fatti trovare pronti con il cash a differenza di chi in Italia lo voleva fortemente. Questo il comunicato di Monteboro:

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Tottenham Hotspur Football Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario.

Quello di Vicario è il trasferimento più redditizio di tutta la storia dell’Empoli FC. Una parte fissa di circa 19 mln di euro con poi una serie di bonus che faranno arrivare senza grandi problemi 25 mln complessivi. Vicario saluta dopo aver vestito per 69 volte la nostra maglia, issandosi a miglior portiere di sempre. A lui il nostro grande in bocca al lupo per la nuova avventura, un giocatore che non dimenticheremo mai.