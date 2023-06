Il futuro di Fabiano Parisi sembra essere sempre più vicino alla Juventus, anche se la Lazio è sempre in agguato. Il club bianconero però avrebbe le idee chiare e vorrebbe provare a chiudere l’affare entro non molti giorni. Da Monteboro sono stati chiari sul fatto che per il terzino sinistro irpino non si parla per meno di dieci milioni più bonus. La Juve vorrebbe però provare ad inserire una contropartita tecnica per provare ad abbassare il prezzo.

Il nome è uno di quelli che abbiamo già fatto un po di mesi fa quando c’era l’ipotesi Vicario in bianconero: Matias Soulè. Classe 2003 nato in Argentina, Soulè è considerato giocatore di prospettiva e pronto per il grande salto, già in bianconero ha vissuto una sorta di upgrade dalla Next Gen alla prima squadra. Il valore commerciale del giocatore potrebbe essere sui 4 milioni di euro. Soulé è una mezzala destra, che può giocare anche come trequartista, è bravo nel dribbling, negli assist e nei calci di punizione. In patria viene definito come un possibile nuovo Ángel Di María. Le sue caratteristiche sono tra quelle che l’Empoli va ricercando per la prossima sessione di mercato nel 4-2-3-1.