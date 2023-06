Alberto Grassi è uno di quei calciatori che l’Empoli, nonostante il diritto a favore, non ha riscattato entro i termini previsti andando alla chiusura. La sensazione – che non è ancora del tutto da escludere – era però indirizzata ad un tentativo da parte di Monteboro verso il Parma per poter arrivare comunque al giocatore. Provando a risparmiare magari qualcosa rispetto alle cifre del riscatto. Al momento però il ds Accardi sembra essere maggiormente concentrato su Marin (stessa situazione di Grassi) e se dovesse esser fatto un investimento per il romeno, sarà difficile che questo avvenga anche per il classe 1995.

Nel frattempo, complice anche la buona seconda parte di stagione dell’ex Cagliari, non mancano gli occhi addosso al lumezzanese. Tra tutte il Genoa pare essere uscito allo scoperto e nei prossimi giorni potrebbe esserci un contatto con il Parma per poter capire l’eventuale fattibilità. Tra le varie opzioni di Grassi c’è anche quella di poter restare a Parma, in B, per dare una mano ai ducali verso la promozione. Da Parma però ci dicono che di fronte ad un’offerta concreta e non inferiore ai 3 milioni, il giocatore sarà ceduto.