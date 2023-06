L’approvazione delle modifiche alle NOIF in vista dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione sul lavoro sportivo e l’approvazione delle date per i campionati nazionali della prossima stagione sportiva (Serie A al via il 20 agosto 2023, ultima giornata il 26 maggio 2024) hanno caratterizzato la riunione odierna del Consiglio Federale, che ha visto anche la presentazione della Strategia di Sostenibilità FIGC 2030 e un punto sull’attività commerciale della FIGC nei primi sei mesi del 2023.

Per quanto riguarda il lato sportivo, il Consiglio ha approvato le date ufficiali per i campionati nazionali della prossima stagione sportiva: