La dirigenza azzurra ci ha insegnato che si può avere pazienza. Ci sono dei calciatori che piacciono ma che magari per determinati motivi non riescono ad arrivare con l’immediatezza che si vorrebbe. Però poi il tempo gli ha visti arrivare. In ordine cronologico i nomi di Grassi e Piccoli sono due esempi lampanti. C’è un giocatore, un difensore centrale, che piaceva molto lo scorso anno, poi il suo club di appartenenza ha deciso di non lasciarlo partire e la situazione non si è concretizzata. Non è da escludere però che ci si possa tornare.

Il nome è quello di Matteo Gabbia, classe 1999 del Milan. Stavolta il Diavolo avrebbe valutato di cedere il giocatore (prestito più facile che definitivo) e l’Empoli sarebbe pronto a mettersi in fila. Nella rosa azzurra ci sarà da andare a sostituire il partente De Winter, potendo cosi contare su quattro elementi che possono essere potenziali titolari. Sul giocatore ci sarebbe il Monza e nelle ultime ore sarebbe spuntata anche la candidatura del Cagliari. Nella scorsa estate Gabbia aveva fatto capire che ad Empoli sarebbe venuto volentieri e quindi la pista azzurra potrebbe avere per questo una corsia privilegiata.

Non dovrebbe essere una di quelle cose da primi giorni di mercato, però l’interesse non si è spento e se si dovessero creare le condizioni l’Empoli sarebbe pronto ad accoglierlo.