Il calciomercato prenderà il via ufficialmente il 1 luglio, ma ormai siamo nel bel mezzo delle chiacchiere e delle prime trattative. Al momento l’Empoli ha riscattato Walukievicz e Luperto rispetto ai non definitivi in rosa, e detto addio (per qualcuno magari sarà arrivederci) a De Winter, Grassi, Akpa, Marin, Satriano, Pjaca, Destro, Cambiaghi, Vignato. A questi, detto sempre che qualcuno potrebbe anche tornare, ci saranno da aggiungere le scontate partenze di Vicario e Parisi. Cosi come abbiamo detto che tra gli addii ci possono essere dei ritorni, da dire che tra i non nominati ci potrebbero essere delle cessioni; i principali punti interrogativi sono su Baldanzi, Fazzini, Henderson e Stojanovic.

Non sono poche le operazioni in entrata che l’Empoli dovrà fare, ed anche quest’anno sarà una sorta di mezza rivoluzione. Chiaro che il reparto arretrato è quello che – almeno a livello numerico – ad oggi sta meglio. Salvo sorprese, questa sarà la prima domanda che faremo al tecnico alla prima conferenza utile, si dovrebbe ripartire con il modulo della svolta: il 4-2-3-1. Vediamo allora cosa serve alla squadra azzurra in questa sessione di mercato.

DIFESA: Scontato che debba arrivare un primo portiere in sostituzione di Vicario. Sicuramente, detto della partenza certa di Parisi, servirà come il pane anche un terzino sinistro affidabile, perchè è difficile pensare a Cacace come titolare inamovibile. Per il resto l’Empoli si può dire a posto grazie anche al rientro di Donati che può fare il doppione di Ebuehi. In questa lettura, dovesse restare, Stojanovic potrebbe anche fungere in posizione leggermente più avanzata. Non ci attendiamo nient’altro per la difesa. Non da escludere che però un altro centrale di difesa, anche perchè su Tonelli non sappiamo quanto si possa far affidamento, venga preso.

CENTROCAMPO : Stando al nuovo modulo viene da dire che i due mediani mancano all’appello. Uno tra Marin e Grassi potrebbe tornare, ma ad oggi nessuno dei due c’è e mai si dovesse scendere in campo domani mattina lo faremmo con la coppia Bandinelli-Haas. Sicuramente Bandinelli dovrà lavorare molto per entrare in questa nuova metodologia, perchè sarà li che lo potremmo vedere. Detto ciò, l’Empoli dovrà andare a prendere (o riprendere) almeno due giocatori che possano rappresentare due certezze davanti alla difesa. Rientra Belardinelli, che però ne avrà fino a gennaio e quindi non si potrà far affidamento su di lui. Guardando ai tre dietro la punta, ci sono ad oggi due perdite sostanziali come quelle di Cambiaghi ed Akpa Akpro. Dovesse essere ceduto Baldanzi il discorso sarebbe poi completo. Sicuramente l’Empoli guadagna un Fazzini (la sensazione è che possa restare) e questo permetterebbe all’Empoli di poter “risparmiare” almeno un nuovo innesto. Chiaro che però vanno aggiunte anche le perdite di Pjaca e Vignato, che rappresentano le seconde linee del reparto. Non si potrà quindi non fare a meno di andare verso quattro acquisti, di cui due potenziali titolari.

ATTACCO: Giocando con un’unica prima punta, ed avendo in casa già Caputo e Piccoli, con Ekong di ritorno, qui potrebbe bastare un’innesto. Un giocatore magari giovane, che sappia accettare la situazione e che però quando chiamato dentro abbia da tirar fuori tutto.