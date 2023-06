L’addio di Fabiano Parisi ad Empoli nel corso dell’estate 2023, è una delle poche cose certe di questo mercato. Resta ancora da capire bene dove andrà, con quale formula, e con quali costi. Ma l’Empoli è chiamato a guardarsi intorno per trovare un nuovo terzino sinistro da poter affiancare a Liberato Cacace. Il profilo è quello di un elemento giovane ma con esperienza e, soprattutto, con tanta fame. Si torna quindi a parlare di Pietro Beruatto del Pisa. E’ sempre lui, al momento, l’uomo in cima ai pensieri per questa specifica situazione.

Di Beruatto non scriviamo per la prima volta, già ad inizio giugno infatti avevamo anticipato l’interesse che da Monteboro c’era per l’ex Vicenza. Ovviamente l’Empoli non è l’unica squadra che guarda a lui, nelle ultime giornate infatti anche Bologna e Torino avrebbero fatto dei sondaggi. Il Pisa vorrebbe chiedere 4 milioni per il giocatore pagato 2.5, una cifra che ‘Empoli potrebbe assolutamente investire dopo le cessioni d Vicario e dello stesso Parisi. Ovviamente si potrebbe ragionare anche in termini di prestito con obbligo in caso l’Empoli compisse il miracolo della terza salvezza. Il nome è caldo, ci vorrà però ancora un po’ di tempo prima di sapere con certezza chi verrà al posto di Parisi.