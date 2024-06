Salvo contrattempi che non ci aspettiamo, il primo colpo di mercato dell’Empoli è dietro l’angolo. Nelle ultime ore si era reinserita la Samp, che contava sulla volontà del giocatore, ma l’Empoli ha avuto la precedenza. Parliamo, anzi riparliamo, di Sebastiano Esposito. Come anticipato unicamente da PE il 6 giugno scorso, quello di Esposito era un nome già ben appuntato sulla lista delle cose da fare, ed era una delle volontà del Presidente Corsi.

In un attacco che dovrà essere praticamente rifondato, Esposito andrà ad unirsi ai già presenti Caputo e Shpendi. Poi capiremo se per quest’ultimo verranno fatte valutazioni diverse. Nel frattempo l’Empoli ha incassato il parere favorevole dell’Inter, che per il suo giocatore vuole un upgrade in serie A. Ovviamente l’accordo sarà sulla base di un prestito, non è da escludere che possa essere messo anche un diritto di riscatto a favore degli azzurri, ad un cifra sicuramente non bassa. Esposito potrebbe essere uno dei volti nuovi già al primo giorno di ritiro.