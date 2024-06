Le conoscenze, nel calcio cosi come in tutte le aree professionali, sono importanti e possono fare la differenza. Motivo per il quale Pietro Accardi, adesso ds della Samp, guarda con attenzione a ciò che ha lasciato ad Empoli. Stando agli attenti colleghi liguri, nella lista della “spesa” potrebbe essere rientrato anche un giovane difensore. Parliamo di Gabriele Guarino, classe 2004.

Questa operazione potrebbe essere vantaggiosa per tutti. L’Empoli crede nel ragazzo e si dovrebbe quindi valutare solo un prestito. Dopo la parentesi di Modena, un’esperienza nella Samp (in una B a vincere) potrebbe essere un ulteriore gradino di crescita per il ragazzo. Ovviamente saranno da verificare bene le condizioni di Guarino visto che è stato a lungo ai box per un infortunio. La situazione è sotto stretta osservazione del club doriano.