Mancano circa quindici giorni all’inizio del ritiro dell’Empoli in vista della stagione sportiva 2024/25. Due settimane, un periodo che non è certo breve ma nemmeno lunghissimo, soprattutto considerando che l’ultimo campionato è già alle spalle da un mese. Nonostante la breve distanza dall’inizio del nuovo ritiro, l’Empoli si trova ancora nell’incertezza riguardo il nodo relativo all’allenatore. La situazione è principalmente burocratica: le decisioni sono state prese con Davide Nicola che saluta Empoli e Roberto D’Aversa che arriva al suo posto. Tuttavia, sembra che questo nodo burocratico debba essere risolto tra oggi e domani, anche se non ci sono notizie certe al riguardo. Il tempo poteva e doveva essere gestito meglio, poiché questa incertezza incide sulla programmazione di una stagione che si preannuncia molto difficile.

Anche il nuovo direttore sportivo, Roberto Gemmi, avrebbe potuto utilizzare meglio il suo tempo invece di essere ancora “in lotta” con il Cagliari per sbloccare la situazione relativa a Davide Nicola. La speranza è che la situazione si risolva velocemente per consentire a Gemmi di concentrarsi sulla costruzione della squadra. Al momento, l’Empoli rischia di presentarsi al primo giorno di ritiro con una rosa molto corta e pochissimi volti nuovi. Guardando al mercato, sebbene ci siano ancora quindici giorni davanti, l’unica trattativa che sembra vicina alla conclusione è quella per Esposito. Su questo fronte bisogna però fare attenzione al nuovo inserimento della Sampdoria.

La speranza è che il club abbia già delle idee concrete in mente e che, una volta sistemata la faccenda dell’allenatore, possa iniziare a disegnare una squadra competitiva per il nostro obiettivo. È fondamentale consegnare a Roberto D’Aversa, già da subito, una rosa che possa essere utile per lo sviluppo del suo lavoro. Con l’avvicinarsi del ritiro, l’Empoli deve accelerare i tempi per risolvere le questioni pendenti e prepararsi al meglio per una stagione che si preannuncia impegnativa. Solo con una programmazione efficace e una squadra ben costruita si potranno affrontare le sfide del prossimo campionato con fiducia e determinazione.