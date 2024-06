Come riportato dall’edizione locale de “Il Tirreno” di questa mattina, ci sarà un gradito ritorno nella famiglia dell’Empoli. Si tratta nello specifico di Francesco Tavano che, dopo due arrivi separati da giocatore, torna per mettersi a disposizione del vivaio di Monteboro. Infatti, come si apprende dal quotidiano livornese, l’ex attaccante azzurro andrà a ricoprire il ruolo di collaboratore in una delle squadre Under.

Non da escludere che i suoi servizi, i suoi consigli da maestro dell’area di rigore, possano essere gestiti più ampiamente all’interno del vivaio. Sempre come si legge sulle colonne del giornale, in settimana dovrebbe esserci un incontro con il Presidente Corsi e con il Direttore Bargagna. In questo si dovrebbe andare alla definizione della mansione. Per adesso un ben tornato a “L’Uomo dei Record”.