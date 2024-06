Simone Bastoni è uno di quei giocatori per i quali l’Empoli non ha esercitato il diritto di riscatto a favore. Il giocatore rientra cosi ufficialmente in forze allo Spezia. Difficile anche che Bastoni possa rientrare in un discorso successivo (che invece ci aspettiamo per qualcun altro) con quindi un saluto definitivo ai nostri colori. Il futuro di Bastoni non dovrebbe però essere colorato nemmeno di bianconero. Infatti, come viene riportato da alcuni siti specializzati, il centrocampista sarebbe in rottura con lo Spezia. Per lui ci sarebbero però le attenzioni di due club appena arrivati in serie A. Infatti sia il Como che il Venezia starebbero prendendo informazioni. Vedremo tra un po’ da dove ripartirà il cammino del giocatore che, con il suo gol a Reggio Emilia, ha dato un buon contributo per la salvezza.